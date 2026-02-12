布蘭登費雪《日租家庭》好評爆棚 本週正式暖心上映

布蘭登費雪主演《日租家庭》破天荒以「超可愛貓貓Cosplay」造型亮相。（圖／探照燈影業提供）

探照燈影片年度最感人鉅獻《日租家庭》，將於明天2月13日農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映！上週搶先口碑場引發觀影熱潮，影評與觀眾口碑爆棚。奧斯卡影帝布蘭登費雪在新作中大秀他的演技維度，以出租服務上演新郎倌、人父、記者及摯友等多重角色，精準掌握出每一個人設的特質，深受影迷及影評喜愛！今（12日）一口氣特別釋出三段最新精彩片段搶先看，布蘭登費雪在片中更破天荒以「超可愛貓貓Cosplay」造型亮相，與童星香農戈爾曼譜出跨越血緣的動人情誼。

布蘭登費雪與童星譜出跨越血緣的動人情誼。（圖／探照燈影業提供）

在今日發佈的最新精彩片段搶先看，揭露了電影中多場關鍵戲碼。首先是令人爆笑又緊張的衝突現場，飾演經紀人的山本真理氣急敗壞地衝進男廁，只因飾演「代僱家人」的布蘭登費雪在重要關頭臨陣良心發現、產生怯場恐慌。面對他的猶豫，山本真理堅定地說服他：「這不是欺騙，而是機會。」 這段對話揭示了角色背後的無奈，也展現出布蘭登費雪在喜劇與戲劇之間切換自如的影帝級實力。

布蘭登費雪與飾演經紀人的山本真理有許多感人對手戲。（圖／探照燈影業提供）

而在另一段感人至深的談話中，山本真理向布蘭登費雪坦露從事這份特殊職業的起因。她語帶惆悵地表示，推動她走下去的是「別人期盼的眼光，彷彿他們等你等了一輩子。」更直言：「有時我們需要的，只是有人看著我們，提醒我們自己還存在。」 深刻對白直擊現代人的內心孤寂，引人強烈共鳴。

最令觀眾驚喜的，莫過於布蘭登費雪與童星香農戈爾曼的互動。兩人扮成超萌的貓貓Cosplay服裝上街參加祭典，既可愛又溫馨。當失去雙親的布蘭登費雪被小女孩問及是否有家人時，他機智且溫柔地回答：「現在我有你。」小女孩隨即與他交換電話，並傳送可愛貓貓動態，並天真地說：「這樣我就能傳簡訊給你，你就不會孤單了。」純真無邪的演出讓觀眾淚崩，深感本片是「冬日裡最溫暖的一道光」。

上週口碑場結束後，社群平台上推薦好評如潮。網友紛紛大讚：「劇情、角色、音樂，都令人非常享受，是今年最療癒的電影！」「情緒湧出，眼眶泛淚，這就是我們需要的溫情。」「布蘭登費雪再次證明了他溫柔演出的力量，絕對是他的又一溫馨鉅作！」國際媒體也盛讚本片結合了爆笑與催淚的元素，以獨特的「租賃親情」視角探討人與人之間的連結。這部在寒冬中帶來暖流的年度佳作，絕對是今年農曆春節檔期不容錯過的觀影首選。

《日租家庭》2月13日（五）農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映。

