布蘭登費雪「日租家庭」學日文 攀談路人成難忘經驗

（中央社記者王心妤台北27日電）奧斯卡影帝布蘭登費雪新片「日租家庭」昨晚舉辦試映會，溫馨故事獲得好評。布蘭登費雪為角色苦學日文，透露只要遇到日本人就主動攀談，成為職涯中最大開眼界的經歷。

布蘭登費雪（Brendan Fraser）主演的電影「日租家庭」（Rental Family），由導演宮崎光代執導。故事以現代日本東京為背景，布蘭登費雪飾演的美籍演員遲遲等不到真正的舞台，而接到「日租家庭」受僱扮演別人親朋好友的工作，從初期為了維生，到漸漸建立情感連結，重新理解「家」的意義。

根據片商提供資料，電影取材自導演自身人生故事。布蘭登費雪稱讚導演對人性有很強的直覺，「她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。她很擅長引導出演員內在的表演。」

布蘭登費雪為角色苦練日文，他透露，當時只要在路上遇到當地人就會主動攀談，「這是我職涯中，最讓我大開眼界的經歷。」

「日租家庭」將於2月13日全台上映。（編輯：張雅淨）1150127