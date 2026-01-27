布蘭登費雪《日租家庭》戰勝語言隔閡 為練日文竟路邊找人攀談

奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）與柄本明演出《日租家庭》。探照燈影業提供

《日租家庭》公布最新幕後花絮，奧斯卡影帝布蘭登費雪（Brendan Fraser）與導演宮崎光代（HIKARI）展現惺惺相惜的情誼。布蘭登費雪為了精確詮釋角色，在拍攝期間苦練日文，甚至只要在路上遇到當地人就會主動攀談練習，他感性表示，這部電影是他職涯中「最讓人大開眼界的經歷。」

導演宮崎光代透露，本片靈感取材自她年少時移民美國的人生旅程。她回憶讀高中時是全校唯一的亞洲人，那種身為「異類」的孤獨感受，成為了電影的情感基調。

布蘭登費雪對此大讚導演的執導功力：「她用真誠去呈現故事，不煽情也不落俗套。」同片演出的日本演員平岳大也補充，導演準備極其充足，拍攝節奏不疾不徐且充滿真實感。

活出脆弱感！導演揭選角內幕 影帝布蘭登費雪化身「異鄉人」展細膩演技

宮崎光代興奮地表示，自己一直以來都是布蘭登費雪的粉絲，在選角時就認定他是主角的不二人選。她強調：「布蘭登的表演帶出了脆弱感，而這正是角色在旅程中所需要的核心特質。」

布蘭登費雪則回應，這部片成功捕捉了導演年輕時在美國闖蕩的生命經驗，將那份渴望連結與歸屬的情感表現得淋漓盡致。

《日租家庭》不僅探討家庭定義的翻轉，更觸及了跨國文化的隔閡與療癒。將於2月6日（五）到2月8日（日）推出限量口碑場，2月13日（五）農曆新年開春第一檔全台大銀幕感動上映。



