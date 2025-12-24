布蘭登費雪《日租家庭》 為素昧平生人士扮演「替身」

記者王丹荷／綜合報導

金獎影帝布蘭登費雪新作《日租家庭》橫掃芝加哥影展、夏威夷影展等國際各大影展觀眾票選獎，更在台北金馬影展觀眾票選外語片冠軍，亦獲選美國國家評論協會年度10大佳片，片商發布首支中文預告及海報，引發影迷關注。

以現代東京為背景，《日租家庭》描述長年在日本打拼的美籍演員（布蘭登費雪 飾）星運一直無法突破，直到1個特別的工作找上他，為1家「日租家庭」機構服務，為素昧平生的人士扮演「替身」，運用他多年的表演功力，將舞台從螢光幕上搬到真實生活中。

各種千奇百怪的角色都讓他經歷過，為的只是去彌補別人家庭的缺口，但隨著他逐漸融入客戶的生活，他也開始建立起真摯的情感聯繫，模糊了表演與真實之間的界線。面對這份工作背後的道德複雜性的同時，也讓他重新找回了人生的意義、歸屬感，以及人與人之間細膩而靜謐的美好連結。

該片由以《漫畫少女愛啟蒙》獲柏林影展電影大觀觀眾票選獎、執導熱門影集《怒嗆人生》的日本新銳導演宮崎光代導演，《神鬼傳奇》、《我的鯨魚老爸》金獎影帝布蘭登費雪主演，並與《正宗哥吉拉》資深日本影帝柄本明、《幕府將軍》平岳大及《君主計畫：神祕組織與怪獸之謎》山本真理等演技實力派同片飆戲。

