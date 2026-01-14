布袋戲傳習劇本徵選頒獎 雲菁培育宣傳同步登場 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎典禮暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳，今（14）日在文觀處迴廊舉辦，除表揚本年度入選的劇本創作者和優秀創作，同時啟動後續「旗艦節目製作演出團隊徵選」及「經典劇目巡演推廣」等重點計畫，持續深化雲林作為臺灣布袋戲重鎮的文化能量。

雲林縣府「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫－劇本創作徵選」頒獎典禮暨「旗艦節目製作演出團隊徵選」宣傳，今（14）日在文觀處迴廊舉辦。（圖／記者簡勇鵬攝）

首波「劇本創作徵選」計畫自公告以來反應熱烈，共徵得 61 件創作，題材橫跨傳統改編、現代議題、奇幻敘事及跨域表現等多元面向，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審委員審慎評選後，最終選出 5 件入選作品，分別為第一名周能昌的「雲龍風虎掌翻天」、第二名陳筱郁「蒼穹萍生」、第三名鍾寧、陳映希的飛魚勇士」；以及佳作二名，分由蔡坤福『「無煙無毒快樂幸福」小明給爸爸最有價值的父親節禮物』和廖志堅的「扮戲的手」；並由縣長張麗善頒發獎狀及獎勵金。

另外，活動中尚同步辦理「經典劇目巡演推廣」計畫，經評審徵選後入選團隊名單總計3團隊，為「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」，同時由張縣長頒發獎狀。未來將透過巡演形式，讓具代表性的布袋戲經典作品走入不同城市與場域，擴大觀眾接觸層面，促進傳統戲曲的世代交流與文化傳承。

首波「劇本創作徵選」計畫反應熱烈，展現臺灣布袋戲創作的豐沛能量。經專業評審委員審慎評選後，最終選出 5 件入選作品。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善表示，「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」以系統性方式推動布袋戲創作、製作與推廣，從劇本創作端出發，串聯專業演出團隊，逐步完成舞台製作並推向觀眾，期盼透過完整的創作支持機制，培育具當代表現力與文化深度的布袋戲作品，讓傳統藝術在當代持續發展。

副縣長陳璧君表示，縣府正式對外宣告啟動「旗艦節目製作演出團隊徵選」，將以本次入選劇本為創作基礎，公開徵選具專業製作能力之布袋戲團隊，透過創作陪伴、試演發表與正式演出等階段，完成年度旗艦大戲製作。本案補助金額依審查委員會核定，每團最高補助新臺幣200萬元，總補助經費上限新臺幣600萬元。縣府期盼透過此機制，促進創作者與表演團隊之間的合作交流，提升作品整體製作水準與舞台呈現品質。

「經典劇目巡演推廣」計畫，入選團隊為「真雲林閣掌中劇團《開臺英雄顏思齊》」、「真五洲掌中劇團《六合群俠傳》」、「昇平五洲園《穆桂英之降龍木》」。（圖／記者簡勇鵬攝）

文觀處代理處長陳世訓表示，「雲菁人才創意設計美學培育計畫」，預計1月30日在文觀處官網正式對外公布計畫內容及招生相關資訊；以「創意設計 × 美學素養 × 地方文化」為核心理念，透過系統化的課程設計與實作導向訓練，培養設計思維、審美能力與跨域整合能力，強化其在地創新實踐的發展潛能；整體學習架構以「視覺覺察 → 設計實作 → 成果應用」為循序路徑，規劃四大主題課程，包含「創意發想與設計思維」、「空間創意與設計傳達」、「品牌風格與包裝美學」及「影像創作與輸出行銷」，引導學員從生活觀察出發，逐步將創意轉化為可實踐、可應用的設計成果。

陳世訓指出，透過「臺灣布袋戲傳習中心旗艦計畫」，深化劇本創作與演出製作能量；同時，藉由「雲菁人才創意設計美學培育計畫」，強化創意發展與美學素養，培養具備設計思維與實作能力的人才；縣府未來將依不同政策目標，分別推動相關計畫，持續累積雲林多元且具深度的文化能量。其規劃為「旗艦節目製作演出團隊徵選」徵選，徵件自即日起至115年2月13日（星期五）17:30止，其補助金額依審查委員會核定為每團最高補助新臺幣200萬元整，簡章與報名方式：請見雲林縣政府文化觀光處官網/便民服務/藝文推廣（https://reurl.cc/6bxgxb）。「雲菁人才創意設計美學培育計畫課程」自1月30日在文觀處官網公布計畫內容及招生資訊。