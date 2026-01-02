布袋戲大師黃海岱126歲冥誕 雲林特展紀念

（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）為紀念布袋戲「通天教主」黃海岱大師126歲冥誕，雲林縣府從即日起舉辦「傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」特展，一覽黃海岱珍藏手稿、傳統彩樓等物，呈現布袋戲從傳統到現代的多元風貌。

雲林縣文化觀光處今天舉辦「2026雲林布袋戲日暨傳藝之魂：黃海岱與戲偶之道」開展記者會，由「小金掌獎」得主虎尾平和國小布袋戲團擔任開場演出，象徵掌中技藝的代代相傳。

特展分為4大展區，展示黃家三代的創作脈絡與精神承繼，並呈現霹靂布袋戲的創作演變與美學革新。

黃海岱的孫子、霹靂國際多媒體董事長黃文章說，人人都說通才比不上專才，但祖父黃海岱會說、會演、會唱、會寫，甚至更會教，所以學徒滿天下。他對祖父充滿敬佩與崇拜，而現代是分工的世代，團員各有其職，身為黃家後代只能將布袋戲發揚光大，讓更多人理解布袋戲。

雲林縣長張麗善表示，以黃海岱為首的黃家歷代相傳，將傳統布袋戲結合數位科技推出動漫和電影，縣府持續透過不同政策深耕布袋戲。

雲林縣文觀處說明，特展自即日起至3月31日，每週三至週日上午10時至下午6時在雲林布袋戲館展出，展示黃家三代的創作脈絡與精神承繼，到霹靂布袋戲的創作演變與美學革新，其中有黃海岱珍貴的傳統彩樓、佈景戲台及木製、鐵製戲箱等物。（編輯：黃世雅）1150102