布袋戲版大亂鬥！光興閣金光戲對陣全西園古冊戲 ｢廟口新樂園」重現野台熱血

光興閣掌中劇團的《鬼谷第零部》展現出金光戲獨有的熱鬧氣勢。

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心轄下台灣戲曲中心「2026台灣戲曲藝術節」自2018開辦起已邁入第9屆，策展主題「純棉與混種@繁花世代」引爆戲曲美學辯證，自4月11日至6月14日亮相。除了大型旗艦與國際合作劇目，中小型規模的「戲曲拼盤」與徵件作品亦展現混種的生猛力量。

本屆藝術節除主節目外，也推出兩檔形式各異的「戲曲拼盤」。明日和合製作所《絕愛・無雙》以愛為基底，集結江之翠劇場、李靜芳歌仔戲團、慶美園亂彈劇團、民權歌劇團，將南管、亂彈戲與歌仔戲搬上舞台，呈現甜苦交織的戲曲大宴；黃僑偉統籌的《偶戲廟口新樂園》，則由弘宛然古典布袋戲團的經典外江戲對陣光興閣掌中劇團的金光戲，搭配全西園掌中劇團的古冊戲與西田社傳統劇場的劍俠戲，構築出超現實的偶戲樂園，打造如廟口般熱鬧的觀戲氛圍。

「徵件作品」與「傳藝家族｣亦值得期待，壞鞋子舞蹈劇場從《斬瓜》擷取靈感，以混種北管揮灑新美感；景勝客家戲劇團則改編八仙題材。國光劇團推出《天上人間 李後主》，以新編京劇演繹浪漫夢幻；台灣豫劇團《東窗謀計》圍繞清明上河圖挖掘盛世下的陰謀；台灣國樂團則以國樂經典加上古典樂鉅作《春之際》，擘劃充滿生命力的《春吶》。詳詢戲曲中心官網與OPENTIX網站。

