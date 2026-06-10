布袋港填海造陸過環評 最快明年收容營建剩餘土石方

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台灣港務公司預計在嘉義布袋港填海造陸25.48公頃，收容147萬立方公尺土方，以去化港內泥沙，但配合行政院長卓榮泰日前宣布將邁入「國家級填海造陸時代」，新增收容嘉義縣市公共工程營建剩餘土石方，今日經環評大會審查通過。（蔡佩珈攝）

台灣港務公司預計在嘉義布袋港填海造陸25.48公頃，收容147萬立方公尺土方，以去化港內泥沙，但配合行政院長卓榮泰日前宣布將邁入「國家級填海造陸時代」，新增收容嘉義縣市公共工程營建剩餘土石方，今日經環評大會審查通過，本案最快明年進行收容。

為了去化港內泥沙，台灣港務公司擬在嘉義布袋港填海造陸25.48公頃，收容147萬立方公尺土方，因此在今年3月環評初審會時，面對內政部要求去化營建剩餘土石方，港務公司以恐造成旅客及當地居民反彈及疏浚港區泥沙為由拒絕。

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但台灣港務公司今日於環評大會表示，國家面臨營建省於土方去化困境，配合政府土石方去化政策，新增收容嘉義縣及嘉義市公共工程營建剩餘土石方，但考量到布袋港整體發展需求，仍會以港區疏浚泥沙去化為優先。

針對營建剩餘土石方的收容標準，台灣港務公司指出，不會收容營建廢棄物，也不會收整治或控制場址產出的土石方，並確認符合土壤污染管制標準、無紅火蟻文件、非屬有害。

若營建剩餘土石方發生污染，台灣港務公司表示，已訂有異常狀況罰則，若有污染，除了會處罰，也會照相存證、立即通報，並要求原車載離。

因環委沒有新增意見，建議本案修正通過，但考量開發單位規畫優先去化港內泥沙，要求「營建剩餘土石方收受以嘉義縣市公共工程為主」納入環評書件。

環境部環保司長徐淑芷會後補充，此舉代表布袋港外港填區收容營建剩餘土石方以嘉義縣市公共工程為主，將變成環評承諾，若開發單位收受外縣市土石方，需進行環評變更的程序。

台灣港務公司則指出，因需先在布袋港圍堤，再填海造陸，估最快明年可收容嘉義縣及嘉義市公共工程營建剩餘土石方。

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