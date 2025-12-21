布袋港查緝 違禁品輸運遭攔查

海巡署中部分署第四岸巡隊因應歲末年終貨運量增加，持續加強布袋商港往返澎湖航線之貨檢與安檢作業，自今年十二月一日起至今，於港區執行勤務期間，陸續查獲多起違規輸運案件，展現海巡單位對港區安全及違禁品查緝之高度警覺。統計本月查緝成果，共查獲拋棄式電子煙及電子煙彈案件六起，累計查扣三十八盒；另查獲私釀酒約十點七二公升及大陸帶殼花生十二公斤。上述案件均已完成蒐證程序，並移送主管機關依法裁處。

相關違規物品多以混雜一般貨物、百貨籠夾藏等方式企圖規避查驗，部分私釀酒及農產品亦涉及公共衛生與市場秩序風險。該隊安檢執勤人員透過科技輔勤設備與實務經驗交互運用，即時辨識異常貨物，有效阻斷違規品透過海運流通。

第四岸巡隊呼籲，電子煙製品、私釀酒及未經核准輸入之農產品，均屬法令管制或禁止流通之物品，任何形式輸運行為皆將依法究辦，請業者與民眾切勿心存僥倖；如於港區或岸際發現可疑情事，請立即撥打「118」海巡報案專線，海巡署將第一時間派員處置，共同維護港區秩序與公共安全。