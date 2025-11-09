布袋球翻轉運動 身障選手投出希望曲線

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「運動無障礙，樂活更有力！」美善基金會在南市無障礙福利之家舉辦「第2屆富煜盃布袋球大賽」，歷經知能課程與資格賽，共有20位身心障礙朋友晉級初賽與決賽。賽場上氣氛熱烈，選手們互相打氣、討論戰術，展現滿滿默契與團隊精神。

在眾多選手中，小耀的故事最讓人動容。剛進入體適能中心時的他，因情緒困擾與幻聽幻覺，對人群和陌生環境都感到害怕。經過專業團隊長期陪伴與鼓勵，他逐漸打開心門，從緊張退縮變得開朗自信。一次練習時，工作人員拍下他專注投擲的神情，那張照片讓小耀第一次看見自己閃閃發光的樣子。如今的他不僅參加個人賽，更主動組隊挑戰團體賽，與夥伴討論戰術、分享技巧，用行動證明自己能勇敢超越，投出自信與希望。

布袋球(Budaiball)是近年新興的全民運動，起源於美國農村，因規則簡單、入門容易又具趣味性，特別受到身心障礙族群喜愛。這次賽事也與布袋球協會理事長許柏仁合作，針對不同障別調整規則，如縮短距離、修改得分方式，讓視障與行動不便者都能輕鬆上場，體驗運動樂趣。

南市社會局長期推動身心障礙者健康促進，並委託美善基金會於無障礙福利之家設立「身心障礙者體適能中心」，是全台首座專屬身心障礙朋友的運動場域。開館11年以來，已服務超過2000位學員，提供體適能評估、營養諮詢、個別化運動計畫與外展服務，協助建立規律運動習慣，強化身心健康。

這場賽事也獲企業界熱心支持，包括富煜建設與國泰世華銀行共同贊助獎品，並為選手加油。主辦單位表示，希望透過布袋球比賽，讓更多人看見身心障礙朋友的勇氣與能量，讓運動成為連結社會、創造笑容的力量。

