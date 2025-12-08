布袋音樂節吸引萬人 BYSO首演展現偏鄉孩子成果

〔記者林宜樟／嘉義報導〕由台灣科藝文教協會、嘉義縣布袋鎮公所舉辦的「布袋音樂節」，昨在布袋港登場，吸引近萬人次前往參與，由布袋鎮學校跨校成立的「布袋青少年交響樂團(BYSO)」首次發表，展現學習成果，在場聆聽的觀眾掌聲不斷，讚嘆偏鄉孩子的努力。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、布袋鎮長蔡瑋傑等參與音樂節盛會，今年主題為「一二三，一起唱！」，有多所國中小及劇團、樂團登場演出，重頭戲BYSO首次公開發表，與台北市民交響樂團等專業團體大合奏，台北市民交響樂團林天吉老師帶領樂團與孩子演出，讓偏鄉學童在高水準的帶領下建立自信，晚間更施放高空煙火，為音樂節劃下完美句點。

翁章梁感謝協會用心籌辦，讓布袋音樂節成為推動永續教育與文化科技融合的重要平台，BYSO克服跨校練習的挑戰站上舞台，希望未來能持續成長，成為具代表性的「嘉義縣級交響樂團」，讓偏鄉孩子的音樂力量被更多人聽見；蔡易餘說，自己是「布袋囝仔」，本次為音樂節協助募款與爭取各界資源，回饋家鄉，讓布袋的孩子有發光發熱的舞台。

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈說，協會以「我不能停，因為孩子在等」的信念，透過教育平台為孩子創造機會，經由音樂節活動，讓政府及企業單位更重視偏鄉教育，願意投資偏鄉師資；協會將持續整合在地藝文團體資源，引入更多專業師資與展演能量，並計畫成立合唱團，讓更多不會樂器的孩子參與，擴展音樂的影響力，也讓布袋音樂節成為持續不斷的力量，點亮更多孩子的夢想。

蕭愉霈說，感謝交通部觀光署、嘉義縣政府、嘉義縣文化觀光局指導，威宏控股股份有限公司、興安營造股份有限公司、臺鹽實業股份有限公司、永豐煙火製造企業股份有限公司及財團法人嘉義縣私立子良社會福利慈善事業基金會贊助，創璟國際品牌顧問、盛德好整合行銷、格拉茲音樂、嘉頌重奏團協辦，嘉良生物科技股份有限公司、愛心醫療器材、羽樂音樂及盛源PERSONA支持設備與禮品，有各界的協助，才能讓布袋音樂節順利舉辦。

