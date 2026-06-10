布袋高跟鞋夏日派對 翁章梁邀民眾感受浪漫夏夜

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（中央社記者黃國芳嘉義縣10日電）觀光署雲嘉南管理處21日將在布袋高跟鞋教堂舉辦夏日派對活動，今天在嘉義縣府舉辦宣傳記者會，管理處長徐振能、縣長翁章梁一起邀請民眾感受浪漫的濱海音樂微旅行。

交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處今天舉辦「2026高跟鞋夏日派對－布袋放送」宣傳記者會，現場由嘉義布袋在地業者展示特色商品及豐富遊程，包括新鮮海鮮、特製海鹽咖啡及布袋專屬遊程等，熱情邀請民眾前來遊玩、品嚐布袋美味。

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翁章梁接受媒體聯訪表示，在炎炎夏日，嘉義布袋是最佳旅遊選擇，雲嘉南管理處舉辦高跟鞋夏日派對活動，主要搭配澎湖花火節活動，因前往的遊客需到布袋搭乘遊輪至澎湖，因此，特地邀請遊客前1天可以到布袋旅遊住宿。

翁章梁透過新聞稿表示，高跟鞋教堂是嘉義濱海最亮眼地標，今年適逢10周年，透過夏日派對活動，不只帶來年輕人最愛的樂團，更把布袋的新鮮海鮮、在地傳統菜脯產業，以及商圈店家的創意通通串聯起來。

主辦單位表示，遊客於6月21日活動當天，現場只要出示花火節期間的澎湖來回船票或相關旅遊憑證，即可兌換布袋放送市集券；活動更串聯周邊體驗，6月14日、20日及28日的假日，高跟鞋教堂旁的海堤平台將由街頭藝人接力演出。

另外，遊客於活動當日入住布袋商圈合作旅宿，還能獲得市值新台幣500元的「布袋放鬆券」1份；活動詳情可至「雲嘉南，好好玩！！！」臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：張銘坤）1150610