布袋魚市場流浪犬多！咬箱偷吃魚 損失破萬元
嘉義布袋魚市場近日遭遇三隻流浪犬闖入事件，牠們咬破保麗龍箱偷吃魚貨，造成6箱魚貨損毀，魚販損失約1萬2000元，過去更有攻擊人的紀錄，曾造成攤商騎車被撞斷三根肋骨。里長巡察時發現這三隻野狗，僅成功捕獲其中一隻。
在嘉義布袋魚市場，三隻流浪犬半夜闖入市場，瘋狂咬破攤位的防護網，將保麗龍箱咬出大洞。狗狗成功叼出魚隻後，在一旁大快朵頤，讓魚販看到時感到十分錯愕。受害魚販表示，因為市場雖有照明但無人看管，這些體型龐大的流浪犬成群結隊闖入，攻擊性極強，讓他非常擔憂，若牠們今天攻擊的是魚，明天可能就會攻擊小朋友或老人。
被狗隻破壞的漁獲已無法販售，魚販估計損失超過萬元。嘉義布袋觀光漁市長期受到流浪犬侵擾，這些野狗多在攤商休息或打烊時闖入，將漁獲視為自助餐。受害魚販提到，被吃掉的包括吳郭魚和香魚，認為這些野狗可能是因為沒有食物才會如此。另一位魚販則分享自己曾被狗撞斷三根肋骨的經歷，還有魚販表示，體型龐大的野狗經常在人們騎車時衝出來，令人感到很恐怖。
幾乎每位魚販都有被流浪狗追趕的經驗，他們只能通知里長和縣府動保單位尋求協助。里長在14日晚間巡邏時確實發現了三隻狗，但只成功捕獲其中一隻，另外兩隻則逃走了。嘉義縣政府動物保護課長簡禎樂表示，被捕獲的犬隻佩戴有項圈，疑似為有飼主的犬隻，若查證屬實，飼主因違反飼主責任及疏縱行為，最低可依動保法開罰86000元。
在遊客眾多的布袋觀光魚市場，許多人前來採買魚貨，流浪犬問題亟待解決。目前動保處已在市場外圍放置籠子和食物進行誘捕，希望能有效解決此問題，保障商家權益和民眾安全。
