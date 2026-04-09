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布袋鹽田設立護鳥圍籬 嘉義縣府守護二級保育小燕鷗繁殖棲地 227

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／嘉義報導

嘉義縣布袋鹽田是國家級濕地，同時也是鳥類重要繁殖環境，嘉義縣政府委託布袋在地專家蔡福昌帶領居民設置竹樁圍籬，降低遊蕩犬侵擾，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖。

小燕鷗為二級保育類野生動物，每年4月自南半球飛抵臺灣繁殖，繁殖高峰為5月至8月，約9月陸續離境。依海洋委員會海洋保育署調查，112年全台小燕鷗成鳥數量達3185隻。

布袋鹽田設立護鳥圍籬 嘉義縣府守護二級保育小燕鷗繁殖棲地 229

嘉義縣以布袋鹽田、布袋濕地生態園區、新塭滯洪池及白水湖等地為主要繁殖棲地，其中布袋鹽田族群最為穩定；繁殖成鳥數量約700餘隻，占全國族群約25%。監測結果指出，繁殖期間曾有遊蕩犬入侵六區鹽田池水中島，導致鳥巢損壞、幼鳥死亡。

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嘉義縣政府隨後啟動棲地改善計畫，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖，眾人在島上設置環狀竹材圍籬，保留縫隙確保鳥類可自由進出；同時利用棧板及地磚設置庇護孔洞，提供鳥類躲避空間。考量水中島環境特性，圍籬周邊保留2至3公尺緩衝空間，可有效阻隔遊蕩犬，有利鳥類活動與棲息。農業處呼籲，生態保育需要全民共同維護，請民眾勿棄養犬隻或餵養流浪犬，攜手守護珍貴自然環境。

照片來源：嘉義縣政府提供

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