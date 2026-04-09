布袋鹽田設護鳥圍籬 防野狗侵擾小燕鷗繁殖棲地

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（中央社記者蔡智明嘉義縣9日電）布袋鹽田濕地為國家級濕地也是鳥類重要繁殖場域，嘉義縣政府近日委託中原大學地景建築系講師蔡福昌帶領當地居民在此設置竹樁圍籬降低遊蕩犬侵擾，讓小燕鷗等鳥類安全繁殖。

嘉義縣農業處今天發布新聞稿表示，小燕鷗為二級保育類野生動物，每年4月自南半球飛抵台灣繁殖，繁殖高峰為5月至8月，約9月陸續離境。依海洋委員會海洋保育署調查，112年全台小燕鷗成鳥數量達3185隻，在布袋鹽田繁殖成鳥數量約700餘隻，占全國族群約25%。

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農業處畜產保育科長石蕙菱說，因監測結果指出小燕鷗繁殖期間曾有遊蕩犬入侵布袋鹽田，導致鳥巢損壞、幼鳥死亡，因此啟動棲地改善計畫，讓小燕鷗等鳥類在安全場域繁殖。

石蕙菱表示，當地民眾在蔡福昌的指導下，在鹽田的水中島上設置環狀竹籬，保留縫隙確保鳥類可自由進出，並利用棧板及地磚設置庇護孔洞，提供鳥類躲避空間；

圍籬周邊也保留2至3公尺緩衝空間阻隔遊蕩犬，有利鳥類活動與棲息。

石蕙菱呼籲，生態保育需要全民共同維護，請民眾勿棄養犬隻或餵養流浪犬，攜手守護珍貴自然環境。（編輯：陳清芳）1150409