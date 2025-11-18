布袋黑面琵鷺棲地受侵擾 鹽田濕地長期遊蕩犬問題再浮現

嘉義布袋鹽田濕地是野鳥的重要棲地，也提供瀕危候鳥黑面琵鷺度冬中繼站，近期有攝影師拍到遊蕩犬在濕地覓食，咬食雁鴨，離黑面琵鷺也很近。

遊蕩犬在布袋鹽田濕地咬食雁鴨（圖／陳逸政提供）

高雄鳥會布袋專案經理邱彩綢表示，自鳥會2022年認養布袋鹽田濕地以來，溼地周遭的遊蕩犬就長期在附近，雖然有時候觀察到各自覓食相安無事，但當鳥類體弱時，就有可能被抓。

此外，鳥會觀察到，鳥類繁殖期更易遭受遊蕩犬危害，許多野鳥的雛鳥與蛋會被野狗吃掉，導致繁殖失敗率升高，包括東方環頸鴴與小燕鷗都有這類情況。高雄鳥會近年也規畫要在鳥類繁殖的水中島作圍籬，希望杜絕遊蕩犬上島捕食。

廣告 廣告

不過，布袋鹽田濕地也是嘉義縣家畜疾病防治所的熱點，會針對遊蕩犬進行圍捕、注入晶片、結紮及幫狗配戴矯正棍，讓遊蕩犬活動力下降避免攻擊野生動物。獲報後，防治所表示將進行捉捕，並考慮不再放回，減少鳥類再受干擾。

防治所所長林珮如表示，布袋長期是棄養、放養、餵養的熱點，不僅造成生態被干擾，也是追車咬人及地方的髒亂點，雖然被防治所戴上矯正棍的遊蕩犬多達2000多隻，但有的地方愛狗人士會為其拔除。

更多公視新聞網報導

花蓮溪口2黑琵癱倒 防疫所救援、採取檢體

台南港尾溝溪滯洪池遭布袋蓮占據2/3

