布袋5姊弟琴深菜脯音樂會 持續激盪在地旋律並打造國際視野城鄉連結平台

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣布袋鎮元泉益菜脯工廠，昨日晚間再度於菜脯工廠內舉辦一場絕無僅有的菜脯〔姊弟琴深〕音樂會，包括觀光署雲嘉南國家風景區管理處處長徐振能、布袋鎮長布袋鎮蔡瑋傑及地方各界人士和來自全台各地共200多位愛樂人士到場聆聽，現場氣氛相當熱烈。

邱家五位姊弟大姊邱沛臻、二姊邱子馨、三姊邱妤潔、四妹邱妤君、五弟邱堯龍全都攻讀音樂，成為不折不扣音樂家族。父母親從事菜脯工作，從小培育他們，姊弟五人在這場音樂盛會，各自拿出專攻低音提琴、大提琴、小提琴等看家本領，合奏出美妙的樂章，讓在場人士如癡如醉。

「姊弟琴深」菜脯音樂會主要推手，邱媽媽黃素菊表示，在持續推動文化與產業融合的浪潮中備受矚目的「姊弟琴深菜脯音樂祭」再次擴大舉辦，帶來全新能量與衝擊力。這場長期扎根在地、多年經營的音樂品牌活動，不僅攜手本地青年音樂家，以家鄉的味道與聲音旋律展演給世界，也同步結合偏鄉小農品牌，讓觀眾感受味覺與聽覺的雙重感動。

音樂祭深耕偏鄉，透過精心策劃的節目與品牌展演，成功打造一個跨越城鄉、連結國際的文化盛會。創辦團隊希望藉此喚起社會各界，特別是公部門與大型企業家，對地方文化發展的支持與關注，促使更多資源注入在地創生，持續延續這股生生不息的文化力量。

「我們期待讓世界看到偏鄉的韌性與創意，讓鄉親能像攜帶音樂廳一樣，把這份文化驕傲帶回家。」

音樂祭主辦人黃美菊說，這股文化活水不僅讓年輕音樂家有多展示舞台，也讓小農品牌因展演曝光獲得新機會，實現文化與經濟的雙赢。

姊弟琴深菜脯音樂祭是一個示範範例，顯示出深耕在地、結合文化創意產業的策略如何推動城鄉共榮，成為攜手全球臺灣文化品牌的橋樑。未來期盼透過更多私部門的合作，把這份在地的聲音與味道唱響到國際舞台。

到場聆聽的觀光署雲嘉南國家風景區管理處處長徐振能指出，欣賞5姊弟的精彩演出及菜脯一家人不忘以音樂連結為地方產業的努力，讓他相當感動，這家人應該獲得更多的支持與鼓勵，雲管處多年來都邀請他們到各大活動中演出，如今年12月6日7日舉辦的「賞鳥路跑」也邀請他們在現場演出並獲得極高的好評。這次音樂會又不忘結合地方產業協助推展的作法更令人敬佩。

圖：嘉義縣布袋鎮元泉益菜脯工廠，昨日晚間再度於菜脯工廠內舉辦一場絕無僅有的菜脯〔姊弟琴深〕音樂會，來自全台各地200多人到場聆聽，場面溫馨熱烈。（記者吳瑞興攝）