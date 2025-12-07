布農天籟傳佳音 卡度教會聖誕短宣團報佳音

▲獻唱詩歌。

【互傳媒／記者 張文琦／澎湖 報導】基督長老教會中布中會卡度教會偕同旅居澎湖的原住民族人，5日下午蒞臨澎湖縣政府傳唱福音，眾人身著色彩繽紛的原住民族傳統服飾，以渾厚動人的歌聲傳遞平安與祝福，現場洋溢溫暖感動的氛圍。縣長陳光復熱情迎接眾人到訪，感謝大家將信仰的愛與關懷帶到澎湖。

「中布中會－卡度教會」5日蒞澎展開為期三天的聖誕報佳音短宣之旅，首站便前往擁有近140年歷史的馬公長老教會練習詩歌，隨後至縣府獻詩報佳音；接下來幾天也將走訪多處安養機構及景點，透過詩歌分享聖誕的喜悅與希望。

廣告 廣告

陳光復表示，澎湖是一座充滿信仰與故事的海島，福音在這片土地上持續傳揚。他分享，約在7、8年前曾有一艘福音船來到澎湖，船上載有1,300位主內弟兄姊妹專程為澎湖禱告，當時情景令人感動；而今年亞洲最大海上圖書館「望僕號」也兩度靠泊澎湖，不僅帶來豐富書籍與知識，讓鄉親與遊客能近距離接觸世界，並與國際志工交流學習。

陳光復指出，望僕號靠泊期間，船上船員與志工也前往七美、吉貝等離島社區服務，與學校師生進行文化交流，並參與淨灘行動，在服務中播下福音與善的種子。此外，這幾年也結合縣內各教會舉辦城市禱告會，持續為澎湖祈福。

卡度教會牧師洪美愛也特別代表教會致贈縣府感謝狀，感謝縣府對原住民族文化及福音關懷事工的支持。「中布中會－卡度教會」為布農族教會，自去年以來定期來到澎湖，持續關心原住民朋友的生活，也走入各安養機構傳播福音與信仰，為澎湖這片土地代禱祝福、注入希望與溫暖。