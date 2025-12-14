布農少年邱奇希亞帕運勇奪一銀一銅 成為臺東之光

來自臺東延平鄉武陵部落的布農族少年邱奇希，不負眾望，在杜拜傳回捷報，參加亞帕運勇奪一銀一銅，圖為他在家人和麒安老師陪伴下，從臺東機場出發的畫面。

出發當日，奇希更在機場接受運動部長李洋的祝褔並合影留念。

奇希在亞洲帕拉青年運動會的比賽畫面

陳麒安老師陪同邱奇希特訓的情況

來自臺東延平鄉武陵部落的布農族少年邱奇希，繼榮獲總統教育獎後再創佳績。作為2025年亞洲帕拉青年運動會中華代表隊中唯一的臺東選手，奇希不負眾望，在杜拜傳回捷報，他在T35級別（腦性麻痺選手）跳遠項目勇奪銀牌，F35級標槍項目奪下銅牌，並在100公尺短跑及跳遠項目雙雙刷新自己保持的全國紀錄，為臺東在世界舞臺上發光。

腦性麻痺田徑選手邱奇希升上臺東高中後課業繁重，而且與國中時期的特教恩師—新生國中陳麒安老師分屬不同校園。為了延續學生的運動訓練，麒安老師特地考取身障田徑Ｃ級教練證，只為給奇希最專業的指導。

麒安老師說，今年他已經調離豐田國中，到新生國中服務，但和奇希師生兩人，仍克服場地與時間限制，每週兩次在縣立體育場練跑、週五偶爾借用新生國中的田徑場進行鉛球特訓。

出征杜拜過程一波三折，賽前因護照辦理時間緊迫，在麒安老師全程陪同下，師生兩人當日搭機往返臺北，以特急件趕在最後一刻完成手續，才讓這趟旅程順利成行。出發當日，奇希更在機場接受運動部長李洋的祝褔並合影留念，在教練的鼓勵與眾人的祝福下，他帶著夢想登機，飛向那片未知的賽場。

首次在沒有教練隨行的情況下獨自面對國際賽事，奇希首日因過度緊張導致表現失常，一度因看見與國際選手的差距而感到失落。所幸透過麒安老師跨海的視訊通話，逐一進行影片動作分析與心理建設，奇希迅速調整心態，在後續賽程漸入佳境。他先在跳遠項目頂住壓力奪銀並打破全國紀錄，隨後在初次挑戰的標槍項目中再添一銅。這份初生之犢不畏虎的氣魄，不僅讓世界看見臺灣，也展現了來自臺東後山最堅毅的力量。

這次出征杜拜是奇希人生中第一次出國，也是他踏上國際舞臺的圓夢之旅，麒安老師感動得回憶起一段往事，奇希在七年級時，就曾以自己的夢想做了一本繪本的封面，當時他對麒安老師說，他希望有一天能在麒安老師陪伴下，站上國際舞臺。他把這本書的封面作品，給麒安老師，如今老師都還好好珍藏，也看到奇希不斷努力，美夢終於成真。

這份榮耀得來不易，麒安老師與奇希這份師生間的堅持與奇希的超凡自律，深深感動了臺東在地的老師、教練，促使他們著手準備成立「臺東縣適應體育協會」，期盼匯聚更多資源，成為像奇希一樣的身障孩子們最強大的後盾。