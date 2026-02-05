布達佩斯節慶樂團4月登臺 伊凡．費雪領軍

記者黃朝琴／臺北報導

《指揮大師伊凡．費雪與布達佩斯節慶管弦樂團》音樂會，4月2、3日臺北國家音樂廳登場，這支名列全球十大的交響團暌違12年訪臺，在音樂總監伊凡．費雪掌舵帶領下，非典天團2天安排不同曲目，攜手小提琴新星艾蜜拉．亞布札哈，呈現定義時代的交響盛宴，向臺灣樂迷展現獨特東歐傳奇之聲。

布達佩斯節慶管弦樂團（Budapest Festival Orchestra）1983年由伊凡．費雪（Iván Fischer）與鋼琴家佐爾丹．柯西斯（Zoltán Kocsis）共同創立，當年因不滿傳統交響樂團如博物館般的僵化演出，決心親自打造一支「像室內樂團一樣緊密」的頂尖交響樂團。

在音樂總監伊凡．費雪（Iván Fischer）的帶領下，這支樂團光速躋身「全球十大」的頂尖樂團，從起步到問鼎全球十強，40多年來不曾於頂峰止步，始終奔向音樂前緣，屢屢再創高峰。睽違12年，費雪親率這場定義時代之「布達佩斯之聲」再度訪臺。

費雪大膽重塑舞台邊界，讓觀眾坐在懶骨頭上與音樂家並肩而坐，消弭了傳統音樂廳的冷冽距離感。他要求團員排練時放下樂器開口合唱，將人聲靈魂注入器樂演奏中，並按每首曲目重新實驗舞台座位編排，追求「透明音色」。他以一系列打破常規創舉，重新定義了古典音樂的生命力。

牛耳藝術表示，這次音樂會曲目扣合俄國作曲大師普羅高菲夫誕辰135週年，規劃兩場跨越時空的音樂風景，向這位 20 世紀音樂鬼才致敬。

4月2日首場演出，排出普羅高菲夫諷刺幽默的《三橘之戀》組曲開場，並由小提琴家艾蜜拉．亞布札哈（Amira Abouzahra）擔綱演出孟德爾頌浪漫的《E小調小提琴協奏曲》，下半場則呈獻規模宏大且象徵勝利力量的普羅高菲夫《第五號交響曲》。

緊接著4月3日的演出，樂團將帶來普羅高菲夫筆下細膩華麗的《仙履奇緣》第一號組曲，向這位20世紀古典音樂鬼才致敬，並以德奧巔峰之作、布拉姆斯溫暖明亮的《第二號交響曲》為這場交響盛宴劃下完美句點。

睽違12年，布達佩斯節慶管弦樂團4月將由音樂總監伊凡．費雪領軍演出，展現獨特東歐傳奇之聲。（牛耳藝術提供）

指揮大師伊凡．費雪曾邀觀眾在懶骨頭上與音樂家並肩而坐 。（牛耳藝術提供）