布里斯本女網賽》謝淑薇次盤逆轉 2026開門紅

才在4日歡慶生日的寶島女網名將謝淑薇，從澳洲布里斯本WTA女網賽展開2026新賽季，與拉脫維亞奧斯塔彭科持續攜手女雙，並高居大會頭號種子，台拉組合5日首輪16強賽首盤輕鬆收下，第2盤克服局數落後強勢逆襲，最終6比1、6比4在兩人2026年首場賽事順利開胡。

隨著詹皓晴、吳芳嫺在女雙首輪分別遭到淘汰，謝淑薇成為布里斯本賽事台將最後的希望，邁入不惑之年的謝淑薇擅長的網前截擊依舊犀利，搭配奧斯塔彭科底線強力抽球，首盤對手保發成功後，台拉組合連下6局，不到30分鐘就先收下盤數。

第2盤前段謝淑薇／奧斯塔彭科在發球局遇到亂流，被連破2個發球局後，在局數陷入1比4落後，不過搭配經驗豐富的台拉組合，及時再把狀態穩下來，不但連破對手3個發球局，第9局也挺過破發危機、成功保發，最後第10局在對手發球局出現破發點兼賽末點，奧斯塔彭科一記漂亮的致勝球得分，台拉組合次盤中後段連下5局，成功直落2鎖定勝利、前進8強。

謝淑薇日前透過臉書粉專分享近況，表示2026仍要繼續挑戰自己，也在慶生時回憶網球生涯在澳洲的美好回憶，例如澳網是她大滿貫第一個青少年賽事，而自己一轉眼從當時最年輕的小姐姐，來到元老級仍在線小姐姐，也希望時間再慢一點，讓她好好享受賽場的氣息。