布里斯本網賽 謝淑薇女雙輕鬆奪冠

中央社報導，在澳洲舉行的WTA布里斯本網球賽（Brisbane International），剛過40歲生日的台灣名將謝淑薇，今天(10日)搭檔拉脫維亞好手奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），在女子雙打決賽，輕鬆的以6比2、6比1摘下兩人合作的首座冠軍。

布里斯本網球賽屬國際女子網球協會（WTA）500等級賽事，同時是澳洲網球公開賽的前哨戰。

榮膺女雙頭號種子的謝淑薇、奧斯塔朋科，一路過關斬將挺進決賽，今天以6比2、6比1擊敗第3種子澳洲培瑞斯（Ellen Perez）、西班牙布克薩（Cristina Bucsa），以冠軍替新賽季揭開序幕。

另據「GO! 台灣網球」臉書粉專指出，這是謝淑薇生涯第36座WTA雙打頭銜，不僅是個人繼2020年再度此地封后、更是相隔１年半再度女雙奪魁。(編輯：鍾錦隆)

