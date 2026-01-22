布魯克林怒控母婚宴「貼身熱舞秀不雅動作」 盼保密影片別公開

布魯克林怒控母親維多利亞超越母子該有的界線。(圖／達志)

貝克漢長子布魯克林日前發出千字文，不僅將家族內部的矛盾攤在陽光下，更抖出長年活在父母控制下的內幕，其中一篇怒控母親維多利亞破壞自己與老婆妮寇拉在婚宴上的第一支舞，而且尺度超越母子倆該有的界線，讓他怒斥：「非常不恰當且令人羞恥」。

布魯克林在指控家族的聲明中，提到和老婆妮寇拉2022年在佛州舉行婚宴時，原本選的舞曲是為兩人量身挑選的浪漫情歌，沒想到母親不僅破壞自己與老婆期待已久的「第一支舞」，還在眾人面前呈現不適當的動作，坦言感到相當不自在，根據外媒《TMZ》報導，這支影片中，維多利亞不僅衝上舞台，雙手緊緊環抱著兒子，甚至做出「親暱磨蹭兒子脖子」的動作，由於超過一般母子互動的界線，加上時間持續一首歌的時間，讓目睹這幕的全場賓客，尷尬到不知所措，新娘妮寇拉更是當場淚崩，心情無法平復，為了避免讓老婆二度傷害，布魯克林私下表示不希望那段影片被公諸於世。

知情人士指出當天婚禮所有賓客必須簽署保密協議，過程中所有細節皆保密到家，只有維多利亞擁有特權可以保留手機，至於攝影公司則是被要求上傳到只有布魯克林夫妻可以查看的電腦，並根據合約要求刪除副本，倘若影片不慎外流，不排除是攝影公司所為。

布魯克林在聲明中強調多數時間都被父母控制，如今揭露「貝克漢家族」的爭議，恐怕讓他們苦心經營的完美形象蒙上一層陰影。

