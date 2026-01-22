布魯克林怒轟母搶走第一支舞遭打臉？ 爆料者：安排好的橋段

布魯克林怒控母親維多利亞搶走第一支舞，如今演變成羅生門。(圖／達志)

貝克漢長子布魯克林日前發出千字文，爆料長年活在父母掌控下的內幕，其中一篇指控母親維多利亞刻意破壞與老婆在婚宴上的「第一支舞」，過程中還做出親暱舉動，讓他怒斥：「非常不恰當且令人羞恥」，如今當天參加的賓客發聲表示事實與布魯克林的說法有所出入。

根據《香港01》報導，受邀出席婚宴的《Daily Mail》編輯顧問Kate Hind還原當時情況，她表示維多利亞當晚是被長子布魯克林親自邀請上台跳舞，而且這是早就被安排好的橋段，當時貝克漢帶著女兒、二兒子羅密歐跟女友、紛紛加入一同跳舞狂歡，把現場氣氛炒熱到最高點，對此，Kate則是引用已故英國女王的名言：「在任何家庭糾紛中，『回憶可能有所不同』」，似乎暗指有人扭曲事實。

此外，有多家外媒報導，婚宴當晚6點左右開始，布魯克林與老婆妮寇拉跳了第一支舞，挑選的歌曲為《Can't Help Falling In Love》，緊接著，妮寇拉與父親跳了第二支舞，而在派對正式開始前，貝克漢的歌手好友Marc Anthony當場邀請維多利亞與兒子布魯克林跳舞，事後卻被布魯克林認定是母親搶走第一支舞，疑似誤導大眾，並且公開抹黑維多利亞。

不過女方親友表示情況與布魯克林所說相同，質疑貝克漢夫妻操弄媒體，將事實徹底扭曲，如今事件演變成羅生門，雙方各執一詞，讓所有人霧裡看花，無法摸清楚真相。

