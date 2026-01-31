布魯克林決裂父母後再爆內幕！前女友揭狗仔能掌握行蹤「絕非巧合」

記者林宜君／台北報導

貝克漢家族風波持續擴大，親子關係裂痕不斷被攤在鎂光燈下。隨著長子布魯克林公開揭露家庭決裂內幕，外界關注焦點也轉向他成長過程中，是否長期承受過度曝光與隱私侵害的問題。貝克漢長子布魯克林日前透過長文說明與父母及家人關係決裂的原因，直指自己多年來在家庭安排下，被迫生活於高度曝光的環境，長期承受焦慮與心理壓力。相關說法曝光後，引發外界熱議，家族內幕也持續延燒。

（圖／翻攝自妮可拉佩茲IG）

曾與布魯克林交往的前女友艾芙頓麥凱思，近日接受節目專訪時首度對事件發聲，並點出親子關係惡化的關鍵。艾芙頓麥凱思直言，貝克漢夫婦長期忽視孩子的隱私需求，反而為了維持家族品牌聲量，讓布魯克林自幼暴露在媒體與公眾視線之中，形同過著被監控的生活。艾芙頓回憶，布魯克林幾乎「每天」都遭到狗仔跟拍，行蹤被精準掌握，這樣的狀況並非偶然巧合。她指出，能夠如此清楚掌握日常動線的人，必然是非常熟悉他作息安排的對象，不可能只是同學或外人，相關線索不言而喻。

布魯克林選擇公開與父母切割時，前女友表示並不感到意外，認為那是他為了自我保護所必須踏出的一步。（圖／翻攝自IG @victoriabeckham）

因此，當布魯克林選擇公開與父母切割時，艾芙頓表示並不感到意外，認為那是他為了自我保護所必須踏出的一步。艾芙頓也提到，布魯克林與妻子妮寇拉佩茲多年來在媒體上的形象屢遭扭曲，長期壓力累積，任何人都可能因此崩潰。艾芙頓最後強調，真正以孩子為優先的父母，應該在名氣與保護之間做出選擇，而不是一再將孩子推向鎂光燈中心，犧牲其身心健康換取曝光。

