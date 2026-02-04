布魯克林決裂老爸貝克漢！百億富豪岳父首回應：我女兒女婿都很棒

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 03: David Beckham, Victoria Beckham and Brooklyn Beckham attend GQ Men Of The Year Awards 2019 in association with HUGO BOSS at Tate Modern on September 03, 2019 in London, England. (Photo by David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for Hugo Boss)

貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前發聲明將家庭分歧攤在陽光下，與父母關係決裂。近日他的億萬富翁岳父尼爾森佩爾茲（Nelson Peltz）受訪時被問及此事，也首度做出回應。

美國富商尼爾森佩爾茲擁有16億美元（約為505億新台幣）的身家，3日他在《華爾街日報》的直播活動上登台，被記者問及「處理高風險局勢，特別是那些在公眾目光下演變的事件」方面的經驗，他開玩笑地回應：「我家人最近上過新聞嗎？我完全沒注意到。」

不過是否曾就如何應對這類情況給予家人任何建議？育有八名子女的尼爾森佩爾茲表示：「我有。我的建議是離媒體遠一點，越遠越好。但這建議又起了多少作用呢？我女兒和貝克漢一家完全是另一回事。那不是今天這裡要報導的內容，但我可以告訴你，我女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我期待他們能擁有一段長久、幸福的婚姻。」

尼爾森佩爾茲力挺女婿布魯克林和女兒妮可拉佩茲。（圖／翻攝自妮可拉佩茲IG）

布魯克林先前在聲明中指責爸爸貝克漢和媽媽維多利亞試圖破壞他和妻子妮可拉佩茲的關係，並且「將公眾宣傳和代言看得比什麼都重要」，並稱自己多年來一直保持沉默，沒想到父母不斷向媒體爆料，迫使他別無選擇，決定揭露謊言，「我不想和家人和解，我不再受人控制，這是我人生中第一次站出來維護自己。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導