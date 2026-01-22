布魯克林決裂貝克漢！遭前任「超殺女」評價打臉：貝嫂是很棒的人

布魯克林前任「超殺女」，曾評價貝克漢夫婦，是很棒的父母。（圖／IG@chloegmoretz、 達志影像）

英國傳奇足球球星大衛·貝克漢（David Beckham）與太太維多利亞（Victoria Beckham），面對大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）的多項指控，包含控制生活、擾亂婚禮、霸凌兒媳妮可拉（Nicola Peltz）等，均未做出正面回應，也讓紛爭持續延燒。目前更有不少網友搬出布魯克林前女友克蘿伊·摩蕾茲（Chloë Grace Moretz）當年對貝克漢夫婦的評價。

綜合外媒報導，布魯克林在和妮可拉交往之前，曾和電影《特攻聯盟》的「超殺女」克蘿伊熱戀，兩人從 2014 年一路斷斷續續交往到 2018 年，還一度傳出論及婚嫁；而在這段期間，克蘿伊多次被問到對於貝克漢夫婦的看法。

廣告 廣告

當時，克蘿伊大讚「貝嫂」維多利亞是個非常了不起的人，「我非常欽佩她面對工作的態度，也很喜歡她設計的服裝。」她也多次穿上貝嫂的品牌服裝出席公開場合。

克蘿伊當時強調，貝克漢家族很團結、很棒，特別是貝克漢夫婦的觀念與教育方式，讓他們對演藝圈的生態十分理解，能體諒藝人必須四處奔波、拍攝親密戲以及充滿變數的工作行程，是非常優秀的父母。

當年布魯克林和克蘿伊的戀情，震撼影迷，還掀起情侶同款穿搭熱潮。（圖／翻攝IG）

雖然克蘿伊最終因受不了遠距離與壓力，與布魯克林分手，結束 4 年戀情，也無緣她心中最欣賞的公婆。但她當年這段訪談再度被網友挖了出來，與布魯克林控訴爸媽的內容形成強烈對比。如今，克蘿伊已在 2024 年公開出櫃，隔年宣布與模特兒女友凱特·哈里森（Kate Harrison）結婚，小倆口也低調完成婚禮，過著幸福又安定的生活，廣受外界祝福。

更多中時新聞網報導

早餐吃錯 小心氣虛水腫

雷霆回魂除心魔 快艇預言成真

NBA》天降騎兵！泰森飆39分宰地主