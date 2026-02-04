布魯克林為妻與貝克漢夫婦斷絕？岳父首度回應「他們很棒」

布魯克林（左圖左）與貝克漢夫婦（右圖）斷絕，岳父首回應近況。（資料圖: shutterstock／達志）

前英國足球巨星貝克漢（David Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）2022年與富豪千金妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）結婚，然而，夫妻倆引發與貝克漢夫婦的爭議，布魯克林早前更發文開撕父母。說到女兒、女婿的現況，妮寇拉的爸爸尼爾森（Nelson Peltz）也罕見回應了。

尼爾森佩爾茲3日出席美媒《華爾街日報》舉行的投資論壇，女主持人在活動尾聲提到：「我知道你對處理高風險的狀況有豐富經驗，特別是在公眾視野下發生的，尤其是關於你的家人，而你女兒最近…」只見主持人話還沒說完，尼爾森就打趣反問：「我的家人最近有上新聞嗎？我完全沒注意到這一點。」不過，主持人未明說爭議點，只是好奇他是否會給予家人任何建議。

廣告 廣告

布魯克林夫妻（右）曾與尼爾森佩爾茲（左）同框。（資料圖: shutterstock／達志）

接著尼爾森大方回覆，「這是值得聽取的建議，有時候他們也會給我建議。我的建議是離媒體遠一點（stay the hell out of the press），這樣做有什麼用呢？」儘管尼爾森不會透露女兒與夫家的細節，仍對女兒的婚姻表示贊同，「我告訴你，我的女兒很棒，我的女婿布魯克林很棒，我期待他們能擁有一段長久幸福的婚姻」。

其實尼爾森佩爾茲的商業生涯從1963年展開，起初任職於家族的食品事業，後來擔任多家知名企業的執行長、董事及董事長，包含亨氏、億滋國際、寶潔等，現在任職於聯合利華和麥迪遜花園體育公司，擁有豐富投資經驗，更被認可為全球公司治理領域最具影響力的人物之一，顯示妮寇拉的家族背景來頭不小。

更多中時新聞網報導

澳網》芮芭奇娜甜蜜復仇 墨爾本首封后

翻拍韓片再奏效 《陽光女子》票房逆襲

唐治平夢到媽媽走過喪親低潮重新出發