布魯克林為妻開戰貝克漢夫婦！億萬富翁岳父不忍發聲：他們很棒

記者林汝珊／台北報導

英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀，隔空交火，引發外界關注。對此布魯克林妻子妮寇拉的父親尼爾森‧佩爾茲（Nelson Peltz）近日罕見鬆口回應。

布魯克林為妻子妮寇拉開戰。（圖／翻攝自IG）

尼爾森3日出席《華爾街日報》舉辦的投資論壇，活動尾聲主持人委婉提及他在「高風險、且備受公眾關注的情境」中的應對經驗，並暗指近期圍繞其家人的新聞話題。對方話還沒說完，尼爾森便幽默反問：「我的家人最近有上新聞嗎？我完全沒注意到」，幽默化解尷尬。

尼爾森也表示：「有時候我會給他們建議，他們也會反過來給我意見。至於我的建議，就是離媒體遠一點，這樣做真的有什麼好處嗎？」明確回應「我可以告訴你的是，我的女兒很棒，我的女婿布魯克林也很棒，我真心希望他們能擁有一段長久而幸福的婚姻。」

