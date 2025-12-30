布魯克林缺席家族耶誕！發「妻子1家合照」遭網轟

娛樂中心／李筱舲報導



足球傳奇貝克漢（David Beckham）一家動向一直是外界焦點。今年的耶誕節，長子布魯克林（Brooklyn Beckham）與妻子妮可拉（Nicola Peltz）選擇留在美國，與佩茲家族共同慶祝。布魯克林在社群分享與岳父、岳母過節的合照，並送上新年祝福。然而，這樣的舉動意外引發部分網友熱議與感嘆，認為這對貝克漢夫婦而言，可能是個冷清的耶誕節，也讓這對明星夫妻與婆家的互動再次成為外界議論的話題。





廣告 廣告

布魯克林留美國「陪妻子1家過耶誕」 曬合照遭網轟：若非貝克漢兒子誰會看你！

布魯克林（最左）大方曬出與愛妻妮可拉（最右）一家慶祝耶誕節的照片，掀起網友熱議。（圖／翻攝自IG ＠brooklynpeltzbeckham）

近日，布魯克林與妮可拉兩人在IG上分享多張在美國慶祝耶誕節的照片，除了夫妻二人甜蜜的同框照，布魯克林也和岳父、岳母一同拍下合影，畫面看起來相當溫馨融洽。妮可拉也在貼文中寫下：「我們祝福大家聖誕快樂、新年快樂！願每個人都充滿愛、和平與幸福。」文章曝光後，竟引來部分粉絲不滿，並留言表示：「布魯克林你可以有很多妻子，但你只有一個媽媽…你必須記住這點」、「你真心覺得，如果你不是大衛貝克漢的兒子，還會有人看你一眼嗎？」，更有網友將他們比喻成「哈利王子+梅根2.0」。

布魯克林留美國「陪妻子1家過耶誕」 曬合照遭網轟：若非貝克漢兒子誰會看你！

自2022年婚禮以來，布魯克林妻子妮可拉（右）與貝嫂維多利亞（左）多次傳出「婆媳不合」。（圖／翻攝自IG ＠victoriabeckham、＠nicolaannepeltzbeckham）

自2022年婚禮以來，妮可拉與貝嫂維多利亞的「婆媳不合」傳聞不斷，儘管雙方曾多次同框闢謠，但布魯克林婚後長居美國，仍被視為疏遠原生家庭。雖然有外媒報導布魯克林已將家人的社群帳號封鎖，但從社群點讚互動來看，雙方仍維持基本禮儀。也有知情人士澄清夫妻倆僅是追求獨立生活節奏。這場長達三年的家庭風波，不僅反映出星二代成家後定位的難題，如何在婆家及娘家間取得生活平衡更是一大課題。





原文出處：布魯克林留美國「陪妻子1家過耶誕」 曬合照遭網轟：若非貝克漢兒子誰會看你！

更多民視新聞報導

他化身成「最貴店員」！「親自鏟薯條」眾人驚呆…

首屆「軍中情人」名單曝光！意外釣出「女神」留言

男模遭爆「性侵」發聲了！本人怒駁「指控非事實」

