布魯克林與父母撕破臉！爆妻子「數千萬零用錢」撐腰 岳父首回應

布魯克與父母撕破臉，遭外界認為因受妻子妮可拉財力撐腰。圖／翻攝自IG

英國前「足球金童」大衛．貝克漢（David Beckham）長子布魯克林（Brooklyn Beckham）日前在社群發布聲明開撕父母，指控自結婚前，父母就一直試圖破壞他的感情，更遭施壓放棄簽訂協議，讓妻子妮可拉．佩茲（Nicola Peltz）不被受尊重，震驚演藝圈；對此，妮可拉父親日前出席活動打破沉默，公開稱讚布魯克林是很棒的女婿。

根據《太陽報》報導，日前布魯克林在社群指控，父母一直以來對外營造美好家庭的假象，不過自從結婚前，父母就試圖破壞他們的感情，更邀請過去布魯克林認識的女性，讓他與妮可拉感到不舒服，不被尊重。

廣告 廣告

消息曝光，震撼演藝圈，不過妮可拉83歲的父親尼爾森（Nelson）日前出席活動時接受訪問，他並未針對貝克漢家一事過多談論，僅稱讚自己的女兒很優秀，而布魯克林也是一位很棒的女婿，並期待雙方擁有長久且幸福的婚姻。

然而布魯克林與妮可拉於2022年結婚，外界頻傳，貝克漢及妻子維多利亞擔心，若兒子簽署了婚前協議，一旦離婚，將無法獲得妮可拉家族任何財產；不過布魯克林此次選擇開撕父母，被認為這項底氣，都是因妮可拉雄厚財力而生。

布魯克與父母撕破臉，遭外界認為因受妻子妮可拉財力撐腰。圖／翻攝自IG

報導指出，先前布魯克林及妮可拉在社群上分享的一瓶酒，價值就高達14.7萬美元（約新台幣460萬元），又先前Podcast節目《The Rest Is Entertainment》主持人瑪琳娜．海德（Marina Hyde）談到布魯克林的零用錢，她透露「貝克漢與維多莉亞的確給布魯克林豐厚的零用錢」，但從零用錢金額可以看出「他們多少仍懷抱著期待，希望布魯克林能真正站穩腳步，成為獨立的人」；反觀妮可拉富豪家庭，光尼爾森身價就高達16億美元（約新台幣506億元），甚至傳出每個月給妮可拉100萬美元（約新台幣3150萬元）零用錢，不過說法遭到妮可拉否認。

雖然布魯克林據傳已經簽下該項婚前協議，不過目前小倆口住在1600萬美元的比佛利山豪宅，內有私人影院、健身房與SPA，經常現身Nobu、Hayato、Osteria Mozza等各式名店，到各國旅遊更是日常活動之一；生活看似幸福美滿，仍遭外界認為，這段奢華生活，實為妮可拉家族撐起的。



回到原文

更多鏡報報導

霍諾德爬101對「這個男人」印象最深！他再曝攻頂前放開雙手心境...脫口秀主持人傻眼

減肥19公斤胸部沒縮水！反從L長到N...大到放棄穿著內衣

醫院直播授課！「女性私密處」5萬人看光光 社群帳號遭檢舉悄刪文

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」