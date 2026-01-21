布魯克林貝克漢痛訴婚宴被羞辱「母親秀不雅動作」 目擊者還原：當眾勾脖磨蹭
布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）昨日在社群平台投下震撼彈，揭露父母大衛 (David Beckham) 及維多利亞 (Victoria Beckham) 多年來一直試圖毀掉他與妻子妮可拉佩茲 (Nicola Peltz Beckham) 的感情，並揭露了多項令人咋舌的家族醜聞。當中布魯克林提到維多利亞如何在婚禮上「搶走」他與新婚妻子的第一支舞，令他這輩子從未感到如此不舒服或受辱。
布魯克林與億萬千金妮可拉於2022年舉辦豪奢婚禮，外界原以為是童話故事，沒想到布魯克林近日發長文控訴母親維多利亞「毀了婚禮」。他表示，維多利亞不僅在關鍵時刻「強佔」了他的第一支舞，更做出令人極度不適的親暱舉動。
根據知情人士向《Page Six》爆料，婚禮現場原本安排歌手馬克安東尼（Marc Anthony）引薦新人上台進行浪漫首舞，「這原本應該是一場重大的浪漫第一支舞」，第二位婚禮知情人士表示：「這是專門為妮可拉和布魯克林預先設定好的。」沒想到，身為貝克漢家族多年好友的馬克竟開口請布魯克林與「全場最美的女人」共舞，而他指的竟然不是新娘妮可拉，而是維多利亞。
目擊者稱，維多利亞衝上台雙臂環抱緊緊抱住兒子，甚至「親暱地蹭著兒子的脖子」。目擊者表示：「她與他跳舞的方式非常不恰當。她奪走了屬於妮可拉的時刻，這是千真萬確的事實。」而布魯克林在長文中形容這場舞「非常不恰當且令人羞恥」。而妮可拉眼見屬於自己的神聖時刻被婆婆奪走，當場衝出會場崩潰大哭，當時貝克漢家族方在歡呼，而佩茲家族方則陷入尷尬的沉默。當時妮可拉的朋友們勸她「妳必須回去現場」，但她的臉都哭腫了。她最後終於回到會場，整晚都很難過，「這真的很令人心碎」。
布魯克林更在聲明中爆料，維多利亞在婚禮前夕「最後一刻取消製作妮可拉的婚紗」，逼得新娘必須緊急飛往羅馬改找Valentino定製。對此，維多利亞方曾否認不和，但布魯克林顯然不買單，認為這是一場刻意的羞辱。
由於首場婚禮留下的陰影太重，布魯克林透露他和妮可拉已於去年8月在紐約州舉辦了第二次私密的「重誓典禮」。布魯克林說：「我們想重新創造關於婚禮的記憶，那是充滿喜悅與幸福的，而不是焦慮與尷尬。」
值得注意的是，這場再婚典禮完全沒有邀請貝克漢家族成員參加。布魯克林坦言，那是他一生中感到最不自在、最受屈辱的時刻，而這場豪門婆媳僵局，目前看來仍毫無緩解跡象。
