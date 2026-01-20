布魯克林貝克漢開戰父母 6頁聲明指控假面家庭「操控人生」

即時中心／林韋慈報導

貝克漢家族長子布魯克林．貝克漢（Brooklyn Beckham）繼日前封鎖父母與家人社群帳號後，於當地時間19日再度透過一系列Instagram限時動態，發布長達6頁的文字聲明，公開指控父母虛偽，並長期操控他的人生，引發外界關注。

現年26歲的布魯克林表示，自己過去選擇沉默，是希望能私下處理家庭問題，但如今站出來發聲，是為了「戳破謊言」。他強調，外界盛傳他受到妻子控制並非事實，直言：「這是我人生中第一次，真正為自己站出來。」

布魯克林指出，多年來父母持續在媒體上塑造「完美家庭」形象，卻與他實際感受到的家庭經驗相去甚遠。他寫道：「從小到大，我的父母一直在媒體上主導我們家庭的敘事。那些表演式的社群貼文、家庭活動，以及並不真實的關係，都是我出生後被迫生活其中的一部分。」他也提及，自己結婚期間，父母從一開始便處處刁難，不僅在背後刻意向媒體放話、製造負面報導，甚至要求他在婚禮前簽署切結書，放棄使用「貝克漢」之名發展個人品牌，還煽動另外兩名弟弟對他進行言語或行為上的欺負。

他更直接點名母親維多利亞，形容其行為宛如「惡婆婆」。他指控，母親曾在婚禮前臨時取消原定的婚紗安排，不讓新娘穿著；婚禮當天，新人第一支舞時，更強行將新娘擠開，改與兒子共舞。他也表示，僅因小夫妻希望將從小照顧他們的保母安排在主桌，就被母親指責「邪惡」，甚至刻意邀請他過往的前女友出席家庭聚會，讓媳婦感到難堪。

至於父親大衛．貝克漢，布魯克林則指控其完全拒絕私下修復關係，只願意在有外人、媒體跟拍、可塑造形象的場合見面，且即使同意見面，也不允許媳婦出席。他進一步批評，貝克漢家族多年來始終以「家庭品牌」為核心，熱衷展現完美家庭形象，卻在媳婦邀請一同為洛杉磯野火中受傷動物擔任志工時選擇缺席。

布魯克林最後強調，並非妻子在背後操控他，而是自己已無法再忍受從小被迫配合父母，對外假裝家庭完美的生活。他寫道：「我和我的妻子，不想要一個被形象、媒體或操控塑造的人生。我們唯一想要的，是屬於我們與未來家庭的和平、隱私與幸福。」

布魯克林也直言，家族真正重視的從來不是情感，而是「品牌」。他寫下：「在我的家庭裡，公開宣傳與代言高於一切。所謂的家庭之愛，取決於你在社群媒體上發了多少貼文。」而他於2025年在美國再度舉辦婚禮，未邀請父母參與。

布魯克林貝克漢在限動發長文反擊父母。（圖／擷取自IG）





