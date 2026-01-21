布魯克林開撕父母 貝克漢「傳奇小三」補刀：很同情他太太

布魯克林發聲明開撕父母。(圖／達志)

貝克漢長子布魯克林近日發表聲明，首度公開與父母大衛貝克漢、維多莉亞關係決裂的原因。就在這個敏感時刻，曾爆出與貝克漢有婚外情傳聞的前助理芮貝卡盧斯也突然發聲聲援布魯克林，意有所指寫下「真相總會水落石出」，耐人尋味。

芮貝卡近日在 IG 回應網友留言時罕見表態，她表示看見布魯克林願意為自己發聲，讓她感到相當欣慰，「真高興他終於站出來為自己辯護，公開表態了」。她同時提到對布魯克林妻子妮可拉佩爾茨的心疼，「我太同情他可憐的妻子了，因為我太了解他們那種人了」，字句間暗示自己對貝克漢夫婦的作風並不陌生。當有網友留言「布魯克林這番話真令人震驚」時，她則回以紅心符號，隨後再補上一句「真相總會水落石出」，引發外界熱議。

芮貝卡與貝克漢家族的糾葛可追溯至2003年，當時大衛貝克漢轉會皇家馬德里後不久，便爆出與助理芮貝卡的婚外情傳聞。儘管貝克漢始終否認相關指控，但芮貝卡多年來持續堅稱兩人確實交往。這段風波也在2023年Netflix紀錄片《貝克漢》中被重新提起。片中，大衛形容那段時間身心承受巨大痛苦，維多莉亞則坦言那是她人生中最不快樂的時期，夫妻倆在外界輿論與家庭壓力夾擊下，仍選擇為孩子撐過低潮。

布魯克林在聲明中直指，父母多年來為了維護自身形象與公關利益，持續介入他與妻子妮可拉的關係，甚至試圖影響兩人的婚姻。他也指控父母曾在婚前要求他簽署放棄姓名使用權的協議，令他感到相當震驚。此外，他重提2022年婚禮爭議，包括婚紗在最後一刻被取消，以及舞會上媽媽維多莉亞搶跳新人的第一支舞，讓妻子深受傷害，他自己也為此感到相當羞愧。

