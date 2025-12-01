布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！

好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。

布魯斯威利與大女兒路莫威利。（圖／翻攝自IG）

布魯斯威利現任妻子艾瑪赫明（Emma Heming）日前在新書中透露，已與布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人共同決定，將在布魯斯離世後捐出他的腦部給研究單位，希望能幫助專家更深入了解額顳葉型失智症的成因與發展。

廣告 廣告

台大醫院小兒部醫師、台灣兒童感染症醫學會前理事長李秉穎在臉書發文指出，他相信未來若以布魯斯威利的腦部進行研究，很可能會發現有微梗塞（microinfarct）的情況。這種狀況是指腦部非常小的區域因血管栓塞而壞死，大小通常小於4毫米，一般影像檢查難以發現。

李秉穎表示，已有多項研究顯示，接種流感疫苗可能有助於預防失智症，他認為這與流感可能引起血管栓塞有關。「甚至包括帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗在內的很多疫苗，都可能可以降低失智症發生率，所以一旦到了該打疫苗的時候，建議就去接種吧。」李秉穎說。

打疫苗可預防血栓，進而降低失智症風險。（示意圖／photoAC）

無毒教母譚敦慈在《健康早知道》節目中也分享了自己的經驗。她表示，先生林杰樑過世12年後，因為不想忘記這麼好的男人，她最害怕罹患的疾病就是失智症，為此做了很多努力，包括健康飲食、規律運動，以及定期接種流感與肺炎鏈球菌疫苗。

譚敦慈指出，美國研究發現，定期接種流感與肺炎鏈球菌疫苗，可以降低將近4成失智風險。因此，她每年都會接種流感疫苗，並定期接種肺炎鏈球菌疫苗，以保護大腦健康。

布魯斯威利的家人希望通過捐贈腦部，能為醫學研究提供寶貴資料，幫助專家更了解額顳葉型失智症的病理機制，進而開發更有效的治療方法，造福更多患者。

延伸閱讀

阿扁「第六感」曝他屬意邱議瑩！陳其邁：由市民來決定

基隆自來水出現油味！ 市府開罰台水公司50萬元

日本怪妞團AG!台北開唱 愛上美食掀裙COS小籠包