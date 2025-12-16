布魯斯威利家人提出捐腦供科學研究 盼突破失智症治療





【NOW健康 辰蘊如／嘉義報導】好萊塢巨星布魯斯威利在確診「額顳葉失智症」後，息影養病的消息震驚全球，也讓大眾重新關注這個奪走記憶與靈魂的疾病。布魯斯威利在2022年宣佈因罹患失語症息影，如今更是已失去說話和閱讀的能力。近日他的家人宣布，布魯斯威利在過世後將捐贈腦部供科學研究使用，希望能回饋社會，對這類病情突破有所幫助。



解開失智症謎團的關鍵鑰匙 大腦捐贈助科學家直接觀察病理轉捩點



「大腦捐贈」對於醫學研究至關重要的議題，再次走入公眾視野。事實上，全球每年有超過千萬人受失智症所苦，但醫學界對這類疾病的了解仍相當有限。當藥物與現有醫療技術無法挽回記憶流失，有些家庭選擇讓摯愛的大腦在身後繼續為人類奮戰，成為照亮醫學黑暗的一盞燈。

廣告 廣告



嘉義大林慈濟醫院神經內科黃敬棠醫師指出，失智症研究長期面臨「看不見」的困境，患者在世時，醫師只能透過認知測驗、腦部影像判斷病況，卻無法直接觀察腦細胞如何死亡、致病蛋白如何累積。當科學家取得捐贈的大腦組織，就能在顯微鏡下看見神經纖維纏結、類澱粉蛋白斑塊的真實分布，進一步比對患者生前的症狀發展，或許才能真正找出疾病進程的關鍵轉折點。



布魯斯威利罹患額顳葉失智症 症狀易誤以為憂鬱或中年危機



以布魯斯威利罹患的額顳葉失智症為例，這種疾病好發於45至65歲族群，比阿茲海默症更年輕化。患者腦部額葉與顳葉會出現異常萎縮，導致性格改變、語言障礙，甚至出現不當社交行為，卻常被誤認為憂鬱症或中年危機。



根據美國約翰霍普金斯醫學院研究，透過腦庫保存的組織樣本，研究團隊已成功辨識出與該疾病相關的TDP-43蛋白異常堆積模式，這項發現讓藥物研發有了明確治療標的。每一個捐贈案例都提供獨特的病理拼圖，幫助科學家理解為何不同年齡層在不同時期才出現症狀，以及基因、環境、生活型態如何交互影響疾病走向。



台灣成立「臺灣腦庫」捐贈流程24小時內完成 讓生命以另種方式延續



為了加速神經退化疾病的研究，台灣已正式成立國家級的「臺灣腦庫」（Taiwan Brain Bank），並結合多家醫學中心推動大腦捐贈計畫。 有意願者需在神智清楚時填寫同意書，並與家屬充分溝通，往生後由專業團隊在24小時內完成大腦摘取與保存。



整個過程採用精密手術技術，不會影響遺體外觀，家屬仍可依傳統習俗辦理告別式與葬禮。捐贈的大腦會被妥善分割保存，部分以冷凍方式留存DNA與蛋白質供基因研究，部分製成切片用於病理分析，讓一個大腦能支援數十項不同研究計畫。



黃敬棠醫師表示，大腦捐贈對醫學進展的貢獻遠超乎想像。這些發現不僅改寫醫學教科書，也讓臨床醫師能更早介入預防，延緩患者認知功能下降的速度。當家屬決定捐贈摯愛的大腦，他們不只是為科學奉獻，更是為所有未來可能罹病的家庭點燃希望，讓疾病帶來的痛苦轉化為推動醫學進步的力量。



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸認識多發性骨髓瘤！醫：早期發現早期治療 長期存活新希望

▸乾癬非單純皮膚病恐釀關節變形 早期介入治療精準穩控