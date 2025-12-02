布魯斯威利後事安排曝光！死後捐出大腦 醫：非常偉大

布魯斯威利罹患額顳葉型失智症，家人決定在他離世後，要捐出大腦供醫學研究。資料照



好萊塢動作巨星布魯斯威利3年前確診罹患額顳葉型失智症，他的妻子近日透露，在布魯斯威利離世後，將捐出大腦供科學研究，協助醫界更深入了解額顳葉失智症的影響。

70歲的布魯斯威利2022年因失語症息影，1年後確診額顳葉型失智症，（FTD），這是一種會逐漸損害語言、行為和個性等功能的神經退化性疾病，近來幾乎無法說話和走路。

綜合外電報導，布魯斯威利現任妻子艾瑪赫明在最近出版的書籍《意外的旅程》（The Unexpected Journey）透露，家人決定在他過世後捐腦，希望能對醫療有所貢獻。

台大醫院小兒部醫師、台灣兒童感染症醫學會前理事長李秉穎在臉書粉專發文表示，他相信去做腦部研究，會發現有微梗塞 (microinfarct)。這是腦部非常小的區域因為血管栓塞而壞死，大小通常小於4毫米，所以影像檢查常看不出來。

李秉穎說，已經有很多研究顯示流感疫苗可以預防失智症，他認為其原因跟流感會引起血管栓塞有關。甚至包括帶狀疱疹疫苗、肺炎鏈球菌疫苗在內的很多疫苗，都可能可以降低失智症發生率。呼籲各界到了要打疫苗的時候，就去打吧。

據TVBS報導，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼指出，布魯斯家屬捐腦的決定，對全球失智症研究中極具意義，尤其額顳葉失智症，臨床症狀多變、進程差異大，更需要透過捐腦與病理比對，才能釐清疾病如何破壞語言、情緒控制與社交能力。

謝松蒼表示，雖然醫療影像可觀察大腦萎縮與代謝變化，但疾病的真正成因、蛋白質堆積方式與神經網絡受損程度，多半仍須在往生後透過腦部病理檢驗才能確認。

謝松蒼也說，願意捐腦的大愛者「非常偉大」，這些研究都將是腦神經醫學發展的基石，尤其在邁入超高齡社會之後，將是傳承給後世珍貴的研究資源。

