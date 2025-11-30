布魯斯威利後事決定「捐贈腦袋」！愛妻曝他聖誕假期規劃

布魯斯威利後事決定捐贈腦袋，愛妻曝他假期現況。（圖: shutterstock／達志）

70歲好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis），因罹患失語症身體狀況逐漸惡化，目前已宣布息影並由妻女共同陪伴照顧。而現任老婆艾瑪合明（Emma Heming Willis）日前在書中透露他的身後事規劃，面對感恩節及聖誕節假期，也曝光他的最新現況。

艾瑪今年9月發行著作《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》（The Unexpected Journey），是她在陪伴重病親人時學會照顧自己的啟發，希望帶給照顧者更多鼓舞與力量。其中艾瑪也在書中透露，已經與布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人決定，布魯斯離世後便將腦部捐給研究單位，讓專家更了解額顳葉失智症的影響，期望為醫療科學有所貢獻。

廣告 廣告

另外，艾瑪日前向美媒《時人》分享近況，表示布魯斯很喜歡聖誕節，全家也喜歡和他一起慶祝，「我覺得放《終極警探》這部電影很重要，因為它是一部聖誕電影」，透過看電影逗布魯斯開心，「快樂依然存在，只是形式有所不同。但這樣真的很艱難，如果這是一個一直都帶來樂趣、喜悅、連結和家庭的節日的話」。

不過，艾瑪補充，因為生活還要繼續，生病也是這樣繼續，所以「必須去學習、適應，創造新的回憶，同時保留以前的傳統」，就算失智症很難解，仍要試著找尋其中的快樂，更正能量說：「我認為我們不應該對失智症抱有如此負面的看法，這一點很重要。」

更多中時新聞網報導

網購髮夾桌墊塑化劑超標 消基會呼籲政府把關通路

運動部》李洋立院首報告 接招談大谷

李灝宇 莊陳仲敖 拚為台出征WBC