布魯斯威利愛妻曝他後事規畫 「死後捐贈腦部做研究」

布魯斯威利的妻子艾瑪合明這陣子積極參與失智症相關活動。（圖／Getty）

好萊塢演員布魯斯威利（Bruce Willis）罹患額顳失智症（FTD）和失語症，目前已經息影，他的47歲妻子艾瑪合明（Emma Heming）日前出版新書，描述照顧丈夫的心路歷程以及後事規畫，近來妻子也透露一家人一同歡度感恩節。

艾瑪合明在新書《The Unexpected Journey》中提到，家人們已經決定在布魯斯威利斯過世後，捐出他的腦部，讓專家能更深入研究額顳葉型失智症，期望為相關病學有所貢獻。研究人員表示，這項捐贈能協助科學界辨識大腦中的變化，如異常蛋白、基因突變、結構改變等，這些通常是很難被觀察到的部分。

廣告 廣告

此外，艾瑪合明近來在探討失智症照護活動上表示，布魯斯威利特別喜歡耶誕節，全家人也樂於和他一同歡慶。但對於家中有失智症的家人來說，這類節目通常相當難熬，她開玩笑說：「我覺得放《終極警探》很重要，因為它是一部耶誕電影。」

艾瑪合明認為，大家都必須學會適應，創造新的回憶，同時保留以前的傳統，「生活還是要繼續，真的會繼續。失智症很難，但其中仍然有快樂。我覺得重要的是，我們不應該把失智症描繪得太負面。我們依然會笑，依然有快樂，只是形式不同了。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導