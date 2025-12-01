布魯斯威利死後將「捐出大腦」！家屬證實：幫助研究失智症
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導
好萊塢動作巨星布魯斯威利（BruceWillis）自2022年因失語症息影，去年確診為額顳葉失智症（FTD）後，病情逐漸惡化，如今已無法正常說話與閱讀。外媒報導，他的家人在新書《意外的旅程》（TheUnexpectedJourney）中透露，已決定在布魯斯威利過世後捐出大腦，提供醫療單位深入研究，希望能協助醫界加快對FTD的理解與治療突破。
布魯斯威利確診後逐漸失去語言表達能力，目前已被安置在專業照護機構生活，以確保能獲得更完整的醫療協助。妻子艾瑪（EmmaHemingWillis）坦言，額顳葉失智症雖然不像阿茲海默症等疾病受到大眾關注，但破壞性同樣巨大。要做出與布魯斯威利分居的決定十分困難，但仍希望能讓他得到最妥善的照顧。
艾瑪透露，布魯斯威利儘管病情嚴重，仍然「能感受到家人的陪伴」。她形容，當家人探望時，他會顯得比較興奮，有時會牽起家人的手、接受擁抱並做出回應。家屬也希望透過公開病情與未來捐贈計畫，提升外界對額顳葉失智症的認識，並協助更多患者及家庭獲得支持。
