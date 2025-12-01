布魯斯威利死後「捐腦做研究」！妻女曝他罹患失智症的轉變





好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）2022年罹患額顳失智症（FTD）和失語症，令粉絲非常心疼，相當關注他的健康動態。愛妻艾瑪合明（Emma Heming）也出書曝光照顧丈夫的心路歷程以及後事規畫，再度引發外界關注。

布魯斯威利死後「捐腦做研究」

艾瑪合明在新書「陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒」（The Unexpected Journey）透露，已與布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人共同決定，於布魯斯威利過世後，捐出他的腦部給研究單位，讓專家可以深入研究額顳葉型失智症，希望丈夫最後的生命，仍能為醫療科學做出貢獻，且盼望能給予同樣困境的人勇氣與力量。

研究人員則表示，這項捐贈能協助科學界辨識大腦變化，如「異常蛋白、基因突變、結構改變」等，這些通常是很難被觀察到的部分。

「不應把失智症想得太負面」

特別的是，艾瑪合明也在探討失智症照護活動上，透露了照顧布魯斯的過程，包括他特別愛過聖誕節，一向對節慶充滿熱情，甚至她還開玩笑表示「我覺得放《終極警探》（Die Hard，布魯斯威利代表作）很重要，因為它是一部耶誕電影」，家人們會一起努力和布魯斯歡樂過節，讓他依然感受到節日的溫暖。

此外，艾瑪合明覺得大家除了必須適應布魯斯生病後的轉變，不再強迫維持過往的傳統，也試著努力創造新回憶，包括「保留熟悉的裝飾和歌曲」、「舉辦更短、更安靜的聚會」，艾瑪合明表示：「生活還是要繼續，真的會繼續。失智症很難，但其中仍然有快樂。我覺得重要的是，我們不應該把失智症描繪得太負面。我們依然會笑，依然有快樂，只是形式不同了」，樂觀面對丈夫一切變化，強調如此調適並非放棄，而是以符合當下能力的方式創造回憶，維持全家人的笑聲與連結，希望外界別對失智症抱持過度負面的想像：「這點非常重要」。

布魯斯女兒：感謝被父親認出的眼神

布魯斯妻子曾透露，他兒時曾為「口吃」所苦，透過戲劇老師的指導克服後，如今又退到到從前口吃困境，令人非常心疼，但家人也只能面對這個事實。



布魯斯威利的大女兒路莫威利（Rumer Willis）則透過IG在回答粉絲提問時，大方分享父親的近況，她覺得任何罹患「額顳葉失智症」的人都會面臨困難的挑戰，她很感謝與父親相互擁抱被他認出的眼神，即使意識不全然清楚，但那些瞬間仍然傳達著他的愛。

