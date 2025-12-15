布魯斯威利罹失智症 家人決定「死後捐腦」 台大醫：偉大醫學貢獻
好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）3年前確診額顳葉失智症，他的家人近日透露，決定在布魯斯威利逝世後捐出大腦供科學研究，以期協助醫學界更深入了解此疾病。台灣腦庫協會理事長謝松蒼教授指出，捐腦對釐清失智症病理至關重要，也呼籲社會理解捐腦的科學價值，協助本土腦神經研究前進。
確診額顳葉失智症 家屬「沉重卻必要」的選擇
70歲的好萊塢巨星布魯斯威利自確診額顳葉失智症後，健康持續退化，家人近年便將陪伴與照護視為生活重心。他的妻子艾瑪（Emma Heming-Willis）表示，她已提前規畫了部分告別相關流程，以便在困難的關鍵時刻來臨時，家人能專注在彼此的支持與陪伴上。
艾瑪今年出版新書，談及照顧病中家人的心路歷程，也分享家族中長期所做的準備。她透露，已與布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）及其他家人達成共識，當那一天到來時，布魯斯的大腦捐出，用於協助科學界更深入了解額顳葉失智症。艾瑪說，這是個沉重但必要的選擇，「在情感上極為艱難，但若能讓研究更向前一步，就是他留下的意義。」
經典作《終極警探》伴家人共度聖誕節
除了醫療重要決定，外界也相當關切布魯斯的近況。艾瑪說，病情造成布魯斯的語言及理解能力大幅退化，目前居住在經過改造、方便照護的住所，由專業團隊提供全天看護。艾瑪則在日常中協助2個年幼女兒認識父親的病程變化，並學習以新的方式與父親相處。
剛過了感恩節，對於即將到來的聖誕節，艾瑪說，布魯斯依舊喜歡聖誕節，全家也會一起播放他的經典作品《終極警探》，以他熟悉且喜歡的方式度過節日。她說「快樂並沒有消失，只是呈現新的形式。」
布魯斯的大女兒魯莫（Rumer Willis）也在社群媒體中表示，父親的病情複雜，很難用一言以蔽之，「對於額顳葉失智症患者來說，本來就不是容易的路。」但她感謝家人相互擁抱的機會，「不論他是不是完全認得我，我知道他感受得到我們給他的愛。」
捐腦助全球研究 台大教授：重要而偉大
針對布魯斯家屬捐腦的決定，台灣腦庫協會理事長、台大醫院神經部主治醫師謝松蒼教授指出，這樣的決定對全球失智症研究中極具意義，尤其額顳葉失智症，臨床症狀多變、進程差異大，更需要透過捐腦與病理比對，才能釐清疾病如何破壞語言、情緒控制與社交能力。
謝松蒼教授表示，失智症是一群疾病的泛稱，其中阿茲海默型失智症是較常見的類型，臨床症狀以記憶退化為主；至於額顳葉失智症則較罕見。由於額葉主掌人的認知、決策，顳葉則主掌情緒與表達，額顳葉失智症患者的症狀表現主要是暴躁、不受控，情緒行為一點一點的變化，家人也難以發現。
15%失智症患者臨床診斷與病理診斷不一致
為什麼需要捐腦？謝松蒼教授指出，雖然醫療影像可觀察大腦萎縮與代謝變化，用於失智症臨床診斷，但疾病的真正成因、蛋白質堆積方式與神經網絡受損程度，多半仍須在往生後透過腦部病理檢驗才能確認。國際研究也顯示，約有15%的失智症患者，其生前臨床診斷與死後病理診斷並不一致，顯示病理診斷在釐清失智症類型與病變機制上的關鍵性。
謝松蒼教授說明，歐美國家的捐腦觀念較普及，因長期科學教育、成熟腦庫制度與病友團體積極倡議，民眾普遍理解捐腦對失智症研究的重要性，不少國家的腦庫皆有穩定捐贈來源。相較之下，台灣受文化觀念等因素影響，捐腦仍在起步階段，意願與數量均明顯較低。
台灣腦庫2年 110多人簽署、21人完成捐贈
謝松蒼教授說，過去台灣雖有血庫與器官組織庫，卻缺乏專門針對大腦神經組織的資料庫，使得神經退化疾病與腦部罕病研究長期受限。在多年奔走協商之下，「台灣腦庫」終於在2023年11月正式成立，至今有110多人簽署捐贈意願書，21名大愛者已往生完成捐贈。
謝松蒼教授表示，腦組織研究不只是「利他」的行為，也是對家人的遺愛。台灣腦庫對於捐贈者進行病理診斷後，能更進一步探討病因，也能回饋家屬，對相關疾病進行防治。
捐腦遺愛世人 扎根大腦科學研究
對於所有簽署捐腦意願書及捐贈者，包括布魯斯威利，及先前罹患罕見「非典型巴金森氏症」在美離世的香港資深女星鄭佩佩，謝松蒼教授說，這些大愛者「非常偉大」，他以一名大腦科學家的立場，對他們的捐腦行為表示「很感動，也很感謝」，這些研究都將是腦神經醫學發展的基石，尤其在邁入超高齡社會之後，將是傳承給後世珍貴的研究資源。
謝松蒼強調，捐腦永遠是家屬基於尊重與愛所做的決定。「每一顆大腦都可能改變科學的下一步。」他說，布魯斯家屬的選擇，也提醒大家捐腦不是「最後的告別」，而是讓生命成為照亮未來醫療的重要力量。
