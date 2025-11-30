布魯斯威利罹患失智症公開身後事規劃 妻子宣布將「捐出腦」貢獻醫學研究

布魯斯威利（右）罹患失智症後，由家人陪伴照顧。翻攝IG @emmahemingwillis

70歲的好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）3年前確認罹患「額顳葉型失智症」（神經退化性疾病），甚至罹患「失語症」，已宣布息影由家人陪伴照顧。他的妻子艾瑪合明（Emma Heming Willis）近日在書中透露布魯斯威利身後規劃以及近況。

艾瑪今年9月出書《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》（The Unexpected Journey），其中透露，已經與布魯斯的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人決定，布魯斯離世後，會將腦部捐給研究單位，為醫療科學做貢獻。

布魯斯威利（左）的妻子出書分享陪伴過程。翻攝IG @emmahemingwillis

全家人歡慶耶誕 播放經典《終極警探》共度

另外，艾瑪也向媒體透露，因布魯斯很喜歡耶誕節，全家會和他一起慶祝過節，還會播放他的經典電影《終極警探》，大家一起歡樂度過佳節，並認為，即使生病，生活仍要繼續，家人們不會用負面心態看待失智症。



