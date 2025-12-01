布魯斯威利被傳「死後捐出大腦」！愛妻證實：科學貢獻
娛樂中心／饒婉馨報導
好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）縱橫影壇多年，鐵血硬漢形象深植人心，2022年宣布退出影壇，他的家人在2022年3月證實布魯斯威利罹患「額顳葉失智症」（FTD）。他的家人近日宣布，在他過世後，將捐贈他的腦部供科學研究使用，將這場私人悲劇轉化為科學貢獻。
艾瑪（左圖、右圖最左）在最新出版的書中證實，等布魯斯威利（右圖最右）過世後，將捐出他的腦，供科學研究。（圖／翻攝自IG ＠emmahemingwillis）
好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）最初因電視連續劇《雙面嬌娃》的精湛演技備受矚目，之後又以《終極警探》系列電影成名。他於2022年宣布退出影壇，並且他的家人在同年3月代為宣布他患上失語症，並嚴重影響認知，而正式退出，不到一年，布魯斯威利罹被診斷出無法治癒的「額顳葉失智症」（FTD）。根據義大利出版的《Futuro Prossimo》雜誌中指出，布魯斯威利的妻子艾瑪海明威利（Emma Heming Willis）在最新出版的書《意外的旅程》（The Unexpected Journey）提到，「我們會在布魯斯死後，將他的大腦捐贈給科學研究」。她表示，這不是一個倉促的決定，而是經過數月觀察後做出的。他們看著布魯斯身體狀況良好（他能移動、走路、健康），但額顳葉失智症（FTD）卻無情地侵蝕了他的語言能力、閱讀能力和獨立性。；布魯斯·威利所剩下的，是一具功能正常的身體和逐漸消逝的心智。
布魯斯威利（左圖最左、右圖）還是會讓妻子艾瑪（左圖最左）、孩子們，偶爾看見原本健康的他。（圖／翻攝自IG ＠emmahemingwillis（左）、＠dobledebruce（右））
艾瑪海明威利表示，「這在情感上很困難，但在科學上是必要的」。額顳葉失智症是一種影響大腦額葉和顳葉的疾病，這些區域控制語言、行為和人格。與阿茲海默症不同，它不會抹去記憶，而是抹去你是誰。患者會改變個性，變得失控或冷漠，並失去說話能力。如今，布魯斯威利已70歲，住在獨立的家，接受專科醫師的24小時照護，因為他已無法說話、閱讀或自行行動，這會讓他獲得更好的照顧。艾瑪補充，「我們仍然可以看到布魯斯性格中的一些微光，以及他『眼中的神采』（twinkle in his eye）。雖然我們沒有一整天都能看到，但我們確實有那些『瞬間』」，她也感慨寫下，「你知道，有時候你會看到他眼中的那種光芒，或是他那種壞笑，我就會覺得自己被傳送回去了」。即便如此，艾瑪仍強調生活仍在繼續，不該只專注於負面，「你必須學習、適應並創造新的回憶，延續你過去所擁有的傳統…生活仍在繼續。它就是這樣進行著。失智症很艱難，但其中仍然有喜悅。我認為我們不該把失智症描繪得如此負面」。
