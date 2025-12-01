布魯斯威利身後事曝光！家人公開決定「死後捐贈大腦」

好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）罹患失語症，目前已息影並由妻女陪伴照顧。他的妻子艾瑪海明（Emma Heming Willis）在書中透露布魯斯威利的身後事規劃，離世後將捐贈腦部供研究。

布魯斯威利與大女兒路莫威利。（圖／翻攝自IG）

艾瑪今年9月發行著作《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》（The Unexpected Journey），記錄她在陪伴重病親人時學會照顧自己的心路歷程。艾瑪在書中透露，已經布魯斯威利的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人共同決定，布魯斯離世後便將腦部捐給研究單位，讓專家更了解額顳葉失智症的影響，希望對醫療科學有所貢獻。

廣告 廣告

布魯斯威利（中）罹患失語症。（圖／翻攝自IG）

艾瑪表示，布魯斯很喜歡聖誕節，「放《終極警探》這部電影很重要，因為它是一部聖誕電影」，透過看電影讓布魯斯露出笑容；她表示：「快樂依然存在，只是形式有所不同。」

布魯斯威利罹患失語症，目前已息影。（圖／翻攝布魯斯威利 IG）

艾瑪補充，生活還要繼續，所以必須去創造新的回憶，同時保留以前的傳統。她更以正能量地態度說：「不應該對失智症抱有如此負面的看法，這點很重要。」

延伸閱讀

中職/奪冠後連兩年戰績不理想 味全龍教練團傳大地震

黑豹旗/替冠軍戰開球！ 伍立辰笑稱「圓了兩個夢」

中職/台鋼雄鷹提交60人保留名單 球團釋出張喜凱、曾品洋等５人