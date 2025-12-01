布魯斯威利身後事曝光！家人公開決定「死後捐贈大腦」
好萊塢巨星布魯斯威利（Bruce Willis）罹患失語症，目前已息影並由妻女陪伴照顧。他的妻子艾瑪海明（Emma Heming Willis）在書中透露布魯斯威利的身後事規劃，離世後將捐贈腦部供研究。
艾瑪今年9月發行著作《陪伴的力量：走在照護路上的發現與療癒》（The Unexpected Journey），記錄她在陪伴重病親人時學會照顧自己的心路歷程。艾瑪在書中透露，已經布魯斯威利的前妻黛咪摩爾（Demi Moore）和其他家人共同決定，布魯斯離世後便將腦部捐給研究單位，讓專家更了解額顳葉失智症的影響，希望對醫療科學有所貢獻。
艾瑪表示，布魯斯很喜歡聖誕節，「放《終極警探》這部電影很重要，因為它是一部聖誕電影」，透過看電影讓布魯斯露出笑容；她表示：「快樂依然存在，只是形式有所不同。」
艾瑪補充，生活還要繼續，所以必須去創造新的回憶，同時保留以前的傳統。她更以正能量地態度說：「不應該對失智症抱有如此負面的看法，這點很重要。」
