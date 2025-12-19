帆宣科技預約大葉大學未來人才 深化產學合作

帆宣系統科技到大葉大學辦理徵才說明會。（記者方一成攝）

帆宣系統科技股份有限公司（六一九六）到大葉大學辦理徵才說明會，提前預約優秀青年學子畢業前往就業，歡迎高科技產業人才投入企業發展。

帆宣系統科技表示，大葉大學去年三十五週年校慶，校方頒授名譽博士學位予帆宣系統科技高新明董事長，肯定其在高科技產業的卓越貢與對教育人才培育的重視，顯示雙方在人才培育的緊密連結。帆宣科技深耕半導體、太陽能等高科技領域，相關職缺內容與大葉大學工學院各系專業高度契合，因此特別到校徵才，本次招募對象以應屆畢業生為主，未來也希望進一步洽談實習制度等合作方式，為學生打造銜接產業的多元管道。

大葉大學工學院院長王偉凱今（十九）日表示，歡迎帆宣系統科技蒞校徵才，工學院設有機械與自動化工程學系、電機工程學系、資訊工程學系、環境與安全工程學系，以及半導體學士學位學程，與帆宣系統科技在高科技產業的發展方向相對應，也期盼未來在人才培育、實習與產學合作方面有更多合作。

帆宣系統科技徵才說明會包含公司介紹、各部門及職缺說明，人力資源處、氣體技術事業處、化學技術事業處、整合技術事業處、系統整合事業處、系統工程事業處等單位都到場分享，並安排學長姐經驗分享及會後交流，協助學生深入了解企業文化與職涯發展方向。