帆宣系統科技進校徵才 鎖定大葉工學院新鮮人

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】隨著半導體及高科技產業快速發展，企業對專業工程人才需求殷切。帆宣系統科技股份有限公司今（19）日到大葉大學辦理徵才說明會，主動與校園接軌，向即將畢業的青年學子介紹公司發展藍圖、職務內容及未來升遷管道，提前預約優秀人才投入企業發展，現場吸引不少學生到場聆聽。

高科技產業積極布局人才，帆宣系統科技走進大葉大學舉辦徵才說明會，提前向應屆畢業生招手，搶先預約未來即戰力。（記者陳雅芳攝）

帆宣系統科技表示，大葉大學去年舉辦35週年校慶時，特別頒授名譽博士學位予董事長高新明，肯定其在高科技產業的卓越貢獻，以及長期重視教育、深耕人才培育的理念，也象徵企業與學界之間長期穩定的合作關係。

帆宣長年深耕半導體、太陽能、先進製程及系統工程等高科技領域，所需專業涵蓋機械、電機、資訊、環安與半導體相關技術，與大葉大學工學院各系所專業高度契合，因此特地到校徵才。

帆宣系統科技指出，本次招募以應屆畢業生為主要對象，希望讓學生在畢業前就能提前了解產業現況與職涯方向，未來也規劃與校方進一步洽談實習制度及產學合作模式，透過實作與實務並進，協助學生無縫接軌職場，提升就業競爭力。

大葉大學工學院院長王偉凱表示，企業走進校園對學生而言是難得的學習機會。工學院設有機械與自動化工程學系、電機工程學系、資訊工程學系、環境與安全工程學系，以及半導體學士學位學程，培育方向與帆宣系統科技的產業布局高度一致，期盼透過此次徵才說明會，促成更多學生投入高科技產業，也期待未來在實習、專題研究與產學合作方面持續深化交流。

徵才說明會現場安排完整議程，除公司整體介紹外，人力資源處、氣體技術事業處、化學技術事業處、整合技術事業處、系統整合事業處及系統工程事業處等多個單位皆派員到場，逐一說明職缺內容、工作性質與發展方向，並邀請學長姐分享自身職涯經驗，讓學生更貼近產業實況。

活動最後也開放自由交流時間，學生踴躍提問，氣氛熱絡，充分展現校園與企業攜手培育高科技人才的成果與期待。