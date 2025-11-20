帆立貝和寒鰤老饕入菜 賴清德開箱午餐：吃日料挺日本

總統賴清德（圖）午餐精選日本南北兩大海鮮入菜。（圖／翻攝自總統賴清德社群軟體）

由於日本首相高市早苗（たかいち さなえ）近期在國會發表「台灣有事」相關言論，引發對岸與日本外交關係高度緊張。接下來對岸外交部便聲稱，由於日方未能提供進口水產充分的放射性檢測資料，不免俗地會擔心日本「311福島事件」中，核處理水排出海洋會不會對食品安全造成風險，因此自19日起實質全面停止進口日本水產品。

弔詭的是，其實對岸海關總署6月才有條件地恢復福島地區10縣以外的絕大部分日本水產品進口，如今恢復不到半年又再度關閉大門，加上對岸佔日本水產品出口量不小，各界也憂心政治力影響日本水產發展。

對此，與日本長期友好的賴清德立刻用行動力挺日本，他今天在社群分享午餐內容，包含來自北海道的帆立貝、鹿兒島鰤魚和味噌湯，也獲得網上日本籍網友大讚，稱日本和台灣是永遠的好朋友。

日本鹿兒島「寒鰤」是不少老饕最愛。（圖／冰見市）

知日人士指出，北海道其實是日本最大的帆立貝產地，產量佔全國八成，除了生吃外，其實稍微煎一下再包入海膽滋味也不錯；此外，鹿兒島鰤魚產量在日本堪稱第一，冬天厚切成生魚片油脂是最豐富，也因此「寒鰤」之名不脛而走，她直呼賴清德精選日本南、北兩大物產入菜實在老饕。

賴清德強調，現在是台灣人吃日本料理的好時機，自己午餐的料理就是「台日友好」象徵，除了前面提到的日本菜外，台灣的花枝、玉子燒也加了進來，這就是台日堅固友誼的象徵。

