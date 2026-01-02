希威仕獻上汀士頓、布納哈本、格蘭冠 集結蘇格蘭風土打造最完整送禮指南

▲汀士頓新春禮盒。

【記者 陳顗喆／台北報導】汀士頓為台灣市場專屬打造「1785 傳承雪莉桶」和「12年重雪莉桶」年節限量禮盒，以品牌獨特的蘇格蘭菱格紋設計，承載酒廠兩百多年來的職人精神；以及艾雷島最柔順無泥煤風味的布納哈本「12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」與斯貝賽最優雅的格蘭冠「12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」，讓您一次擁有來自高地、艾雷島、斯貝賽三個產區的頂級珍酩，成就最具氣勢的送禮指南。

每一瓶佳釀，皆如一段歷史的凝結，汀士頓起源於1785年的一座棉花廠，在創辦人Brodie Hepburn的帶領之下，日漸凋零的棉花廠轉身蛻變為威士忌酒廠，並將職人精神與風土永續傳承。汀士頓專為台灣市場打造了兩款雪莉桶獻禮，並以蘇格蘭經典的菱格紋（Tartan）為靈感，將獨一無二的菱格紋轉化為緞帶，包裹成最具誠意的祝福。（禮盒內含 700ml 威士忌與品牌專屬高腳聞香杯一只）

屢屢榮獲 WWA 冠軍酒廠獎項的布納哈本，是來自世界唯一泥煤味威士忌產地 – 艾雷島上，最柔順純粹的珍酩。布納哈本「12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」禮盒以金色基調、艾雷島地理線圖呈現艾雷島東北角最遙遠的酒廠。延續品牌自 1881 年以來的堅持，這款「12 年單一麥芽蘇格蘭威士忌」採用來自瑪加岱爾河泉水、未經泥煤地濾過的純淨水源，以微燻麥芽與傳承百年的蒸餾工藝釀製，並以 46.3% 酒精濃度、非冷凝過濾裝瓶，完美保留威士忌最初的美好本質，釀製出艾雷島上最柔順的「生命之水」。（禮盒內含布納哈本12年 700ml 與 50ml 迷你酒，並附贈布納哈本聞香杯一只）

格蘭冠創立於1840年，是斯貝賽區路思鎮首間合法酒廠。其繼承人「少校」James Grant 不僅打造了佔地 23 英畝的維多利亞風格花園，使酒廠享有「花園酒廠」的美譽，首創安裝水冷型淨化器，讓酒液風格更爲優雅精緻，呈現奔放明亮的花果香。格蘭冠 12 年單一麥芽蘇格蘭威士忌（43% ABV）酒液呈現馥郁金黃的完美色澤，帶有蜂蜜、蘋果、杏仁及柑橘氣息，口感則是香草糖漿融合成熟蘋果與太妃焦糖，尾韻帶有成熟的熱帶果香，曾連續四年在Jim Murray《威士忌聖經》中獲得最佳蘇格蘭威士忌殊榮，是馬年致贈佳節祝福的最佳選擇。禮盒內含 格蘭冠12年威士忌700ml，並附贈格蘭冠聞香杯2只。（圖／業者提供）

