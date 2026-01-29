希普利敏是助眠藥水？醫示警「3族群勿用」眼壓飆高恐失明

社群平台Threads近期熱議的抗過敏藥物「希普利敏」雖具助眠效果，但可能引發急性尿滯留，嚴重者需掛急診插導尿管。泌尿科醫師蘇信豪特別點名攝護腺肥大男性、高齡長輩及青光眼患者三類族群應避免服用，青光眼患者恐引發眼壓升高，會有失明風險。

網友在社群平台分享，服用10c.c.希普利敏後「昏睡到天亮」，引發家長熱烈討論。(圖/資料照)

網友在社群平台分享，服用10c.c.希普利敏後「昏睡到天亮」，引發家長熱烈討論。蘇信豪在粉專發文指出，該藥物成分Cyproheptadine屬於第一代抗組織胺，因分子小且具高度親脂性，容易穿透血腦屏障進入大腦，抑制中樞神經產生強烈嗜睡感。他強調，對成人而言「副作用往往比主作用更有感」。

從泌尿科角度來看，蘇信豪點出更嚴重的後果。他解釋，希普利敏具有明顯的抗膽鹼作用，對泌尿系統造成兩大衝擊：一是讓膀胱收縮無力，「膀胱這顆氣球擠不動了，尿液排不出去」；二是造成尿道括約肌放鬆困難，「就像水龍頭被鎖死，門打不開」。

蘇信豪警告，攝護腺肥大男性若服用此類藥物，可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，喝完想尿卻尿不出來，導致膀胱脹痛，最後只能掛急診插導尿管，變成真正的「滴尿不漏」。他強調「藥物是用來治療的，不是用來睡覺的」，並點名三類族群千萬別亂喝：攝護腺肥大男性恐引發急性尿滯留風險；高齡長輩因強烈嗜睡與頭暈極易導致半夜起床跌倒、骨折；青光眼患者可能導致眼壓升高。

希普利敏具有明顯的抗膽鹼作用，恐讓尿液排不出去，就像水龍頭被鎖死，門打不開。 （示意圖／Pixabay）

藥師洪正憲也曾發文衛教，希普利敏的兩大「特殊技能」其實來自副作用，包括明顯的嗜睡感以及促進食慾。他建議，若孩子服藥後昏睡影響作息、上課無法專心，可與醫師討論是否換成第二代的勝克敏液。不過，若孩子因皮膚癢到晚上睡不好，嗜睡反而能幫助孩子好好休息。

洪正憲強調，希普利敏雖有促進食慾的效果，但畢竟是藥物，家長千萬不要自行至藥局買藥給孩子吃，「長期自行服用可能會掩蓋其他潛在的健康問題，或造成不必要的身體負擔。」蘇信豪提醒，民眾若有失眠困擾應尋求正規治療，切勿跟風將藥物當成助眠神器，以免睡飽了卻換來身體更大的災難。

